Kdy sebechvála nesmrdí? Když si jdete říct o vyšší mzdu, použijte všechny zbraně

Kupní síla peněz pod tíhou rostoucí inflace klesá a leckoho již napadlo říct si v zaměstnání o zvýšení mzdy. Jak s takovou žádostí u nadřízeného nepohořet, vysvětluje v rozhovoru Eva Čáslavová, kariérní koučka divize Right Management z personální agentury ManpowerGroup.

Lidovky.cz: Kdy je nejvhodnější doba na to, říct si v zaměstnání o zvýšení mzdy?

To je velmi individuální. Ale obecně se dá říci, že vhodná doba je ve chvíli, kdy vám vzrostly kompetence a odpovědnosti, anebo jste již delší dobu nedostali přidáno, přestože pracujete dobře a plníte cíle i očekávání. Vhodné to je i při ukončení určitého časového období spojeného s hodnocením vašeho výkonu, ať už se jedná o zkušební dobu, či o roční hodnotící pohovor.