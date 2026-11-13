Vinařský fond je státní fond se sídlem v Brně, který vznikl v roce 2002 na základě zákona o vinohradnictví a vinařství. Jeho hlavním úkolem je podporovat marketing, rozvoj a propagaci českých a moravských vín. V jeho čele stojí Zbyněk Vičar, mezi členy uvádí web fondu předsedu KDU-ČSL Jana Grolicha, prezidenta Svazu vinařů ČR Martina Chlada nebo marketingového ředitele Bohemia Sekt Martina Fouska, který v radě zastupuje Vinařskou unii sdružující největší producenty vína v Česku.
NKÚ při prověrce podpory vinařství a vinohradnictví za roky 2023 až 2025 zjistil, že u 141 kontrolovaných žádostí o podporu nebyly cíle, očekávané přínosy ani výstupy projektů formulovány konkrétně a měřitelně. Fond podle NKÚ vše řádně nekontroloval a neodhalil tak v žádostech ani vyúčtováních nedostatky, na jejichž základě neměl peníze vyplatit. Kvůli tomu podle NKÚ vyplatil neoprávněně podpory za 12,4 milionu korun.
Ministerstvo proto přistoupí k úpravám ve fungování fondu i činnosti rady. „Zasadíme se o to, aby došlo k bezodkladné úpravě pravidel pro poskytování podpor z Vinařského fondu tak, aby byl zcela vyloučený možný střet zájmů členů rady. Následně budeme iniciovat i celkové přenastavení podpůrných programů, které budou více cíleně a efektivně zaměřeny na reálné potřeby celého vinařského sektoru a doufám, že se nám podaří obnovit důvěru jak vinařů, tak i veřejnosti v tento fond,“ řekl Šebestyán.
Sporná podpora subjektům
Kontrolní úřad dospěl k závěru, že šest z 11 členů Rady Vinařského fondu neoznámilo svůj vztah k žadatelům o podporu, přestože působili v jejich statutárních a kolektivních orgánech. V 72 procentech těchto případů následně hlasovali pro schválení podpory. Ředitel fondu v deseti případech podepsal rozhodnutí o poskytnutí podpory subjektu, v jehož správní radě byl v okamžiku podpisu členem.
Proces odvolání rady začal ve čtvrtek a Šebestyán chce odvolání dokončit v co nejkratším termínu, ideálně aby do jednoho měsíce bylo dokončeno odvolání a zároveň byly předloženy návrhy na nové členy rady.
Rada Vinařského fondu je zodpovědná za volbu ředitele a využití finančních prostředků. Členy Rady na návrh významných vinařských organizací a spolků jmenuje ministr zemědělství. Radní získávají mandát na čtyři roky a mohou ho opakovat maximálně třikrát po sobě v řadě. Pokud vinaři navrhnou některého z odvolaných radních, je podle Šebestyána možné ho zvolit znovu.
Členové rady odvolání respektují
Prezident Svazu vinařů a dosavadní místopředseda Rady Vinařského fondu Martin Chlad rozhodnutí ministra zemědělství Martina Šebestyána odvolat celou radu respektuje. Krok bere jako příležitost k aktualizování fungování fondu. Podobně se vyjádřili i další radní a zástupci vinařských spolků a sdružení, kteří členy rady nominují.
„Zprávu NKÚ jsem prostudoval, respektuji její výstupy i s vědomím, že tam jsou technické body, které právní oddělení Vinařského fondu, za mě oprávněně, rozporuje. Postoj pana ministra je legitimní a vnímám to jako příležitost k aktualizaci vnitřních procesů Vinařského fondu, které jsou po přibližně 30 letech zkostnatělé a samotné vinaře staví do nešťastné situace,“ uvedl Martin Chlad.
Podobně se vyjádřila i mediální zástupkyně Unie vinařů Michaela Šetelík. „Rozhodnutí samozřejmě respektujeme a věříme, že nové nastavení přispěje k zefektivnění vnitřních procesů,“ uvedla Šetelík. Unii vinařů, která sdružuje největší tuzemské producenty vína, v radě zastupuje marketingový ředitel skupiny Bohemia Sekt Martin Fousek.
Další z radních, Rastislav Janovíček, který v radě zastupuje mimo jiné Sdružení slováckých vinařů a VOC Bzenec, označil některá zjištění NKÚ za oprávněná, za nešťastný označil způsob komunikace. „Způsob prezentace zjištění je hodně zkreslený pohled na výsledek té kontroly, který vypadá daleko hůř, než jaký podle mého mínění je,“ řekl ČTK Janovíček. Také on dodal, že své odvolání respektuje.
Opozice požaduje změny ve fungování
Zjištění NKÚ vyvolala reakce také mezi zástupci opozičních ODS a Pirátů, kteří požadují změny ve fungování Vinařského fondu. Místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl (ODS) podporuje prověření odpovědnosti vedení fondu a změnu pravidel pro oznamování střetu zájmů.
„Zjištění NKÚ považuji za závažná. Nejde jen o neoprávněně vyplacených 12,4 milionu korun, ale především o střety zájmů při rozhodování o veřejných prostředcích,“ uvedl Bendl. Neoprávněně vyplacené peníze by podle něj měly být prověřeny a tam, kde to zákon umožňuje a ukládá, vymáhány zpět.
Bendl souhlasí také se změnou zákona, která by jednoznačně upravila pravidla pro oznamování střetu zájmů. Lidé, kteří mají vazby na žadatele o podporu, by se podle něj neměli účastnit rozhodování o jejím poskytnutí. Od ministra zemědělství Martina Šebestyána očekává předložení konkrétních opatření, která by zabránila opakování podobných situací.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib upozornil na to, že problémy v hospodaření fondu nejsou nové. Kontrola ministerstva financí podle něj už v roce 2021 zjistila nedostatky v účetnictví a finanční kontrole, náprava ale nenastala. Fond podle něj v minulosti čelil také pochybnostem o zadávání veřejných zakázek. „Změnil se ředitel a špatný systém fungoval dál,“ uvedl.
Hřib také kritizuje způsob financování fondu, který získává peníze z povinných odvodů vinařů za vyrobené víno a plochu vinic. Ke každé takto vybrané koruně přidává stát další korunu ze státního rozpočtu.
„Ročně takto stát posílá přibližně 40 milionů korun Vinařskému fondu, který s nimi ale hospodaří velmi netransparentně. Peníze z fondu rozděluje úzká skupina vyvolených, což dlouhodobě vzbuzuje nespokojenost části vinařů,“ dodal Hřib. Systém označil mimo jiné za administrativně náročný.
Hřib proto navrhuje otevřít debatu o tom, jakým způsobem by měl stát rozvoj vinařství podporovat. Jednou z možností je podle něj zrušení státního příspěvku fondu ve výši přibližně 40 milionů korun ročně a využití ušetřených peněz transparentnějším a efektivnějším způsobem.