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Šéf pražského letiště Lašák rezignoval. Ve funkci nevydržel ani tři měsíce

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  9:10aktualizováno  9:10
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Předseda představenstva Letiště Praha Radomír Lašák | foto: Letiště Praha

Šéf pražského letiště Radomír Lašák rezignoval z osobních důvodů, oznámilo ministerstvo financí. Do funkce přitom nastoupil teprve k 1. srpnu. proti jeho jmenování protestovaly letištní odbory, ty dokonce vyhlásily i stávkovou pohotovost.
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