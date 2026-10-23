23. října 2026 9:10, aktualizováno 9:10
Šéf pražského letiště Lašák rezignoval. Ve funkci nevydržel ani tři měsíce
Šéf pražského letiště Radomír Lašák rezignoval z osobních důvodů, oznámilo ministerstvo financí. Do funkce přitom nastoupil teprve k 1. srpnu. proti jeho jmenování protestovaly letištní odbory, ty dokonce vyhlásily i stávkovou pohotovost.
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