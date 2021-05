Servery, kam míří pětina českých webových stránek, bude WEDOS chladit olejem

Jihočeská firma WEDOS Internet, a.s., která se věnuje hostingu a doménám, před časem dokončila unikátní datacentrum. Postupně rozšiřuje svůj podíl na tuzemském trhu a plánuje i expanzi do zahraničí. „Přibyla nám řada nových klientů, s čímž nám pomohlo i to, že nabízíme levné služby. Lidé k nám přecházejí od dražších poskytovatelů,“ říká její zakladatel Josef Grill.

Když otevřu webovou stránku s koncovkou .cz, jaká je šance, že WEDOS je jejím registrátorem?

Každá pátá taková doména hostuje u nás. Statisticky tedy každá pátá stránka s touto koncovkou směřuje k nám do Hluboké nad Vltavou.

Je ve vašem oboru podnikání těžké rozšiřovat podíl na trhu?

Ten trh je rozdělený mezi několik společností. My si pořád kousek ukusujeme, ale je to čím dál těžší. I proto se chceme v budoucnu více zaměřit na zahraničí.

Jakým zákazníkům poskytujete služby?

Máme klienty od těch menších až po největší firmy a všichni u nás hostují za stejnou cenu. Můžete si u nás udělat třeba stránku jako pozvánku na svatbu a platíte za to stejně jako firma s miliardovým obratem. To spektrum zákazníků je široké, jsou u nás univerzity, města i opravdu velké firmy.

Už jste naznačil, že se chcete více zaměřit na zahraničí. Vytipovali jste si některé konkrétní země?

My si teď připravujeme interní platební bránu, která bude sloužit pro naše potřeby. Chceme si pak v jednotlivých zemích zřídit dceřinou společnost, jež bude tyto platby přijímat. Rádi bychom v zemích, kde máme více zákazníků, jako jsou Polsko či Slovensko, měli dceřiné firmy. Podle toho, kde bude zájem přibývat, se zaměříme na konkrétní státy. Zároveň bychom rádi měli jednu centrální zahraniční pobočku, která bude řešit vzdálenější země.

S ohledem na to, jaké služby poskytujete, stačí vám při té expanzi do zahraničí pouze přeložit vaši nabídku?

U většiny zemí je to opravdu takhle jednoduché. Potřebujeme to celé přeložit a zajistit k tomu personál, který bude schopný poskytnou určitou zákaznickou podporu v daném jazyce. Plánujeme, že bychom služby provozovali z Česka, což bude pro klienty z Evropy bez problémů. V případě těch mimo Evropu můžeme být zajímaví ve chvíli, kdy si budou chtít zřídit své stránky v Evropě, aby byli blízko tomuto trhu.

Zmiňoval jste některé země. Dá se říct, kde teď působíte nejvíce mimo Českou republiku?

Je to velký mix. Na našich stránkách je dokonce mapa a myslím, že není snad žádná země, kde bychom neměli nějakého zákazníka. Někdy to jsou hodně exotické lokality. Silné jsou právě Polsko a Slovensko, ale máme klienty v podstatě všude. Někteří si nás sami najdou, teď evidujeme hodně objednávek z Egypta, denně to jsou i desítky. Občas přijdou takové náhodné vlny.

Staráte se o více než 640 tisíc služeb. Jaké jsou ty nejčastější?

Jsou to domény a služby s tím spojené. Největší příjem pro nás teď je ze sdíleného webhostingu, tedy poskytnutí webového prostoru a e-mailových schránek. Pak nabízíme řadu dalších věcí, ale ve srovnání s tímhle zabírají malý podíl.

Ovlivnila nějak poptávku pandemie koronaviru?

Covid-19 zasáhl naše zákazníky. Zavírali živnosti a psali nám, že končí. Někteří pak třeba zrušili stránku, ale ponechali si k ní doménu s tím, že se k tomu vrátí v lepších časech. Na druhou stranu se řada věcí přesouvala na internet, takže jsme ve výsledku narostli. Přibyla nám řada nových klientů, s čímž nám pomohlo i to, že nabízíme levné služby. Lidé k nám přecházeli od dražších poskytovatelů.

Vyvíjíte teď nějaké novinky?

V provozu máme WEDOS Cloud, což je reálná cloudová služba. Cílem je, aby splňovala nejnáročnější požadavky a data byla na území České republiky. Zákazníci už si ji mohou zakoupit. Klientům záleží na tom, aby jejich data byla v českých datacentrech. Spustili jsme také WEDOS WebSite, což je jednoduchý generátor webových stránek. Oboje je teď v testovacím provozu, ale nabízíme to. Vývoji se věnujeme intenzivně a neustále na něčem pracujeme.

Zmínili jsme více než 640 tisíc služeb, zakázky z celého světa a intenzivní vývoj. Jak se to dá všechno zvládat ve 39 lidech?

Ano, současný provoz zvládáme bez problémů. O ten se pak stará přibližně třetina celkové počtu zaměstnanců. Velmi nám totiž pomáhá celková automatizace. Zbytek personálu pracuje na samotném vývoji. Máme i vlastní elektrikáře a techniky. WEDOS totiž nejsou jen servery a služby, ale také dvě datacentra.

Posily ale i tak nabíráte?

Myslím, že v roce 2010 jsme na web napsali, že hledáme lidi, a od té doby jsme to nestáhli. Takže ano, sháníme neustále. Stojíme o šikovné lidi, kteří u nás chtějí pracovat, budou tady dlouhodobě a chápou naši filozofii. Těch případných uchazečů je ale málo a popravdě je to naše největší brzda v rozvoji služeb.

V čem je podle vás problém?

Myslím, že hodně mladých lidí chce do Prahy a Brna, protože si myslí, že tam na ně čeká štěstí. To mnohdy ale nemusí být jistota. Naopak WEDOS je firma, která má finance na vývoj a je stabilním a ziskovým zaměstnavatelem.

Navíc nabízíte zaměstnání v regionu s vysokou kvalitou života...

Ano, taky jsou tady naši kolegové spokojení. Hluboká je centrem turistického ruchu, je tady spousta sportovních zařízení a dobrých škol, v okolí snadno najdete levné bydlení a nedaleko odtud máme České Budějovice. Ti, kteří tohle pochopili, u nás zůstali a vážíme si jich.

Zmínil jste pojem datacentrum. Co to je za místo a k čemu vám slouží?

Zjednodušeně je to budova, ve které jsou prostory pro servery. Těm je potřeba zajistit, aby byly dobře chlazené, jelikož generují hodně tepla. Potřebují také bezvýpadkové dodávky elektřiny, takže tam jsou diesel generátory a záložní bateriové zdroje. Jsou k tomu zapotřebí i optické kabely a samozřejmě kanceláře pro obsluhu nebo třeba hasicí systém.

Firma WEDOS má sídlo v Hluboké nad Vltavou.

Teď máte celkem dvě datacentra?

Ano, obě jsou v Hluboké nad Vltavou. První se nachází v bývalém krytu civilní obrany, takže je to částečně zakopané pod zemí. Jde o klasické datacentrum chlazené vzduchem, což je běžná metoda. Aby to bylo úsporné, snažíme se servery chladit vzduchem zvenku, který přefiltrujeme, smícháme s tím teplým uvnitř na nějakou stabilní teplotu a tím to chladíme. Celkem tam fouká více než 100 tisíc kubíků vzduchu za hodinu. Při vyšších teplotách pouštíme klimatizaci.

To druhé je zajímavější, servery tam totiž chladíte olejem. Je tenhle postup ve světě běžný?

Koncept chlazení olejem, který nevodí, je stará věc. Nikdo to ale nerozjel komerčně, protože s tím souvisí řada konstrukčních změn. To se týká i samotných serverů, které se musejí umístit do speciální vany. Naším úkolem bylo vymyslet celé zařízení tak, aby fungovalo. Bylo mimo jiné potřeba sehnat firmu, která nám na tohle zařízení poskytne záruku.

Bylo to náročné?

Oslovili jsme s tím konceptem všechny velké výrobce serverů už před zhruba pěti lety. Většina nechápala, co po nich chceme, protože to je opravdu výjimečná věc. Nakonec jsme ale našli firmu, se kterou jsme se domluvili na konstrukčních úpravách a můžeme jim vracet „umaštěné“ servery od oleje. Teď jsme ve fázi, kdy je všechno dohodnuté a vyřešené.

Myslíte si, že budou tuhle techniku používat i další konkurenční společnosti?

V Americe už to testují. Není důvod, proč to nepoužívat, vidíme v tom jen plusy. Je to levnější na pořízení, výrazně levnější na provoz a teplo můžeme snadněji využít třeba k vytápění budov, parkoviště a chceme tím vytápět i městské koupaliště. Kromě toho tam není žádný prach, který serverům vadí stejně jako třeba otřesy. Plusy jsou také v tom, že se olej dostane všude a chladí mnohonásobně lépe než vzduch, a navíc je nehořlavý. Jediná nevýhoda je v tom, že se při práci umastíte.

Firma WEDOS má i řadu speciálních certifikací. Jaké jsou ty nejzajímavější a co vám umožňují?

Máme několik certifikací ISO a zajímavé jsou ty s označením 27001, 27017 a 27018. Poslední dvě jsou v Česku výjimečné. Je to v podstatě garance toho, že máme ve firmě nastavené procesy, že máme technické podmínky a jsme připraveni poskytovat služby v určité kvalitě a s určitým zázemím.

Jako teprve druhá česká společnost máte ICANN akreditaci pro registraci domén. Co vašim zákazníkům zaručuje?

Je to nadnárodní organizace, která se stará o domény a určuje jejich budoucnost. Abychom mohli přímo registrovat určité domény, potřebovali jsme získat tuto akreditaci, což se nám podařilo. Zahrnuje to spoustu úkonů, kdy se zjišťuje, jestli dokážeme poskytnout kvalitní podporu, zda máme dobré finanční zázemí a podobně. Bylo to velmi náročné a zahrnovalo to řadu kontrol. Teď díky tomu můžeme nabízet nové doménové koncovky, jako jsou .online, .fun, .art a tak dále. Zároveň nám to umožňuje poskytovat i ty tradičně velmi oblíbené, například .com, .net či .org. Jsme tak jejich přímým registrátorem. Pro klienty jsme se tím stali zajímavějšími.