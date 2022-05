Stát domácnostem přispěje na energie přes speciální tarif, slíbil Síkela

„Speciální tarif bude kombinace regulovaného tarifu propojená se snahou o zajištění energetických úspor, protože ty vysoké ceny se dotýkají všech a dopadají negativně nejen na nejchudší, ale i střední třídu,“ řekl Síkela.

„Snížíme do určité výše spotřeby cenu energií. Asi to bude ta nejjednodušší cesta. Nad tuto hranici budou domácnosti platit klasickou tržní cenu,“ upřesnil.

Přesné propočty a nastavení tarifu zatím ministerstvo chystá, na vládu by chtěl materiál Síkela přinést během několika týdnů.

„Pomůže s vysokými cenami, ale má motivovat k úsporám energií. Na vyhřívání bazénu to nebude určené,“ konstatoval ministr.

Podrobnosti o tom, na co by se přesně tarif vztahoval, od jaké výše spotřeby by platil či jak by se státem garantovaná cena určovala Síkela upřesnit nechtěl. „Rád prezentuji hotové věci, jsme ve fázi technické kalibrace parametrů. Máme určitou představu, kolik bychom chtěli ze státního rozpočtu dát. Počítáme, jak by bylo nejlépe nastavit, kolik MWh za rok bychom touto formou na jednu domácnost chtěli podpořit. Ale dokud nebudu mít schváleno na vládě a pak ve Sněmovně, nerad bych vytvářel prostor pro spekulace a očekávání,“ odmítl otázky na detaily ministr.

Plyn v rezervách je jako airbag

Česko patří v plnění zásobníků s plynem k evropské špičce, oznámil na tiskové konferenci ministr průmyslu Jozef Síkela. Rychleji než v České republice se v Evropě nyní plní zásobníky jen v Rakousku a Nizozemsku, uvedl.

„Dobrou zprávou je, že přes všechny problémy jsou dodávky do České republiky plynulé, bez problémů a daří se zásobníky plnit. Pohybujeme se na maximálních kapacitách plnění,“ uvedl ministr.

Zásobníky jsou podle něj plné zhruba na 40 procent, je v nich 1,4 milionu krychlových plynu. Ve státních rezervách je nyní 240 milionů krychlových metrů, stát za ně zaplatil 8,5 miliardy korun.

„Je to něco jako airbag. Něco, do čeho investujete a doufáte, že nebudete potřebovat. Ale kdybyste to potřebovali, tak se to může hodit.“ vysvětlil Síkela.

„Pracujeme na založení státního obchodníka s energiemi, primárně plynu, možná do budoucna i jiných energií. Bude mít možnost přímo jednat se zahraničními dodavateli a nakupovat za výhodnější ceny,“ dodal s tím, že tento obchodník bude nakupovat primárně pro státní potřeby.

Ministr už počátkem měsíce avizoval, že hodlá do budoucna posílit připravenost Česka na případné výpadky v zásobování plynu změnou zákona. To nyní znovu zopakoval. „Obchodník, který nebude využívat objednanou kapacitu, o ni přijde a získá k ní přístup jiný obchodník,“ připomněl.

Cílem je, mít před začátkem příští topné sezony zásobníky plynu naplněné minimálně na 80 procent.

Nejúčinnější zbraní jsou však podle Síkely energetické úspory. „Snížení teploty o dva až tři stupně by mohlo ušetřit až 15 procent spotřeby. A naše ministerstvo chce jít příkladem, snížili jsme teplotu v kancelářích i teplotu vody,“ oznámil ministr.

Ministerstvo průmyslu připravuje na červenec vyhlášení výzvy na podporu energetických úspor v podnicích. Připraveno má na ni až deset miliard korun.