Silicon Valley Bank padla. Je to největší krach banky v USA od finanční krize

Banka kvůli finančním problémům přistoupila k prodeji cenných papírů a realizovala na nich ztrátu ve výši skoro dvou miliard amerických dolarů. Vedení společnosti i proto rozhodlo o vydání svých akcií za 1,75 miliardy dolarů (zhruba 38,5 miliardy korun). Investoři ale na tento krok zareagovali negativně a snaha o zaplnění díry vedla k propadu cen firemních akcií o 60 procent, jak informovala agentura Bloomberg.

Silicon Valley Bank měla v americkém bankovním systému poměrně důležitou roli. Banka dlouhodobě financovala nejrůznější startupy i další investiční aktivity, bankrot může spustit vlnu dalších problémů. Už ve čtvrtek zaznamenaly americké indexy jeden z nejhorších propadů za poslední týdny a problémová banka tak s sebou stáhla dolů i další společnosti.

Vedení finanční skupiny SVB, pod kterou Silicon Valley Bank spadá, se ve čtvrtek snažilo své klienty uklidnit. Banku rozhodilo, že emise vedla ke zhroucení ceny akcií o šedesát procent a přispěla k vymazání hodnoty tohoto podniku o 80 miliard dolarů (1,7 bilionu korun). Akcie firmy se tak propadly na nejnižší hodnoty od roku 2016.

Nová emise akcií americké Silicon Vally Bank snižuje důvěru investorů v budoucnost této banky a vyvolává i celkové obavy o vývoj trhu s technologickými společnostmi. Silicon Valley Bank je totiž jednou z nejvýznamnějších bank, které se zaměřují na poskytování úvěrů takovým společnostem.

Mezi její významné klienty se v minulosti řadilo třeba i Airbnb nebo Uber. Silicon Valley Bank se sídlem v Kalifornii poskytovala financování asi polovině firem z technologického a life science odvětví, jež jsou spolufinancovány rizikovým kapitálem.

SVB byla jednou z největších bank v USA

Silicon Valley Bank měla ke konci minulého roku celková aktiva v hodnotě 212 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 4,7 bilionu korun. To z ní činilo šestnáctou největší banku ve Spojených státech amerických.

Generální ředitel SVB Gregory Becker se své klienty snažil ujistit, že peníze jsou u nich v bezpečí. Přesto ale někteří odborníci radili, aby prostředky z této finanční instituce preventivně vyjmuli.

Banka se do problémů dostala i z důvodu aktuální situace na dluhopisových trzích. „Úrok na dvouletém dluhopisu vlády USA v minulém týdnu vyskočil o více než celý jeden procentní bod nad úrok na desetiletém dluhopisu téže vlády. To znamená, že investoři poměrně výrazně přesouvají peníze z dvouletých do desetiletých dluhopisů, neboť se v období příštích právě zhruba dvou let obávají závažného útlumu americké ekonomiky,“ říká ekonom Lukáš Kovanda.

V posledních hodinách ale klesá i cena akcií dalších významných bankovních společností. Týká se to třeba největší americké banky JP Morgan Chase, které odepsaly více než pět procent. Situace se dotýká i burzy v Praze. Komerční banka ztratila na svých akciích asi jedno procento, Moneta půl procenta a Erste Bank pak dokonce tři procenta.

Silicon Valley Bank se zaměřovala na poskytování bankovních a finančních služeb pro technologické společnosti, startupy či další nejrůznější inovativní podniky po celém světě. Založena byla už v roce 1983. Poskytovala také odbornou pomoc ve vztahu k rozvoji podnikatelských projektů či investičnímu bankovnictví.