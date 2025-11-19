Když Česká pošta zveřejní změny v ceníku služeb, vyvolává to mezi lidmi zpravidla velkou nevoli. Tentokrát je v tom ale tento státní podnik nevinně. Změnu si jeho ředitelství nevymyslelo, je důsledkem změny zákona. Novela na SIPO totiž nově uvaluje daň z přidané hodnoty, která činí 21 procent. A o tolik se ceny zvýší.
SIPO je služba, díky níž mohou lidé platit pravidelné platby, aniž by na ně museli myslet. Celkem ji využívají zhruba tři miliony Čechů. Platit přes SIPO se dají koncesionářské poplatky, ale také další pravidelné platby – za energie, vodu, předplatné novin nebo kabelovku. Přes SIPO mnoho lidí platí také daň z nemovitosti.
V Česku je stále ještě mnoho lidí, kteří dávají přednost placení SIPO v hotovosti na přepážce. Právě tato služba je už nyní nejdražší a její cena tak nejvíc poskočí směrem nahoru. Dosud to bylo 28 korun, od ledna to bude 34 korun. Se zákaznickou kartou je pak částka o něco nižší, 27 korun místo současných 22.
Nový ceník SIPO 2026
Ceny se o 21 procent zvedají nejen na straně plátců, tedy obyvatel, ale i příjemců. V následující tabulce uvádíme přehled nových cen pro plátce SIPO.
|SLUŽBA
|CENA V KČ
|Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|34
|Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti) se zákaznickou kartou
|27
|Platba SIPO u doručovatele včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|39
|Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|22
|Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně poštou
|22
|Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně e-mailem
|7
|Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby
|7
|Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu
|22
|Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
|měsíčního
|13
|čtvrtletního
|19
|pololetního
|31
|ročního
|61
|Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou
|22
Dobrou zprávou zůstává aspoň to, že jiné služby, například za zásilky, pošta od počátku roku 2026 nezdraží.
Na co si dát pozor u SIPO
Lidé, kteří platí SIPO inkasem z účtu a nechávají si potvrzení poslat pouze e-mailem (což je nejlevnější možná varianta), si musí dát pozor na nastavený inkasní limit. A to zvlášť proto, že letos se zvyšovaly i koncesionářské poplatky. Nenechte se proto zaskočit tím, že vám kvůli několika málo korunám nad nastavený limit částka vůbec neodejde, a raději si výši limitu včas zkontrolujte. Na neodchozí platbu SIPO vám sice přijde upozornění, je ale zpoplatněné 22 korunami (viz ceník výše).
