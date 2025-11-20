Proč je jediný doklad za všechny služby stále pro starší generaci tak důležitý? A jaká rizika, zejména při automatickém navyšování koncesionářských poplatků, u této služby hrozí?
SIPO: Komfort pro ty, kteří nevěří digitálu
Základní princip služby SIPO je prostý: zjednodušit. Klient si nemusí pamatovat termíny, variabilní symboly a účty desítek dodavatelů služeb (energie, pojištění, nájem, Česká televize/Česká Rozhlas). Dostane jeden souhrnný doklad a jednou platbou má splněno.
Tento centralizovaný systém je navržen ideálně pro ty, kteří nemají aktivní internetové bankovnictví.
Proč senioři preferují SIPO?
- Pocit kontroly: Klient obdrží fyzický papírový doklad, který lze založit a kdykoli se k němu vrátit. Pro starší generaci představuje hmatatelný důkaz o provedené platbě mnohem větší jistotu než digitální výpis v aplikaci.
- Možnost platby hotově: SIPO je spojeno s Českou poštou a umožňuje hotovostní úhradu na pobočce. Pro ty, kteří preferují hotovostní transakce, je to zásadní výhoda, kterou bankovní inkaso nenabízí.
- Tradice: Pro starší lidi držící se tradic jde o známou a zavedenou službu, které důvěřují.
Výhoda za peníze: Rostoucí cena služby
Na rozdíl od bankovního trvalého příkazu nebo inkasa, které je v rámci běžných bankovních balíčků obvykle zdarma, je SIPO zpoplatněno.
Cena služby se pohybuje od pěti korun za inkaso s e-dokladem až po 32 za hotovostní platbu u doručovatele. A tato cena roste. Od roku 2026 se navíc očekává další navýšení poplatku o 21% DPH v souvislosti se změnou zákona.
Koncesionářské poplatky a automatické navýšení
SIPO zajišťuje technické inkaso koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Zde se projevuje největší výhoda, ale i riziko spojené s automatizací.
- Automatické navýšení: Když se v květnu 2025 zvýšily poplatky (ČT na 150 a ČRo na 55 korun), u plátců SIPO se výše platby změnila automaticky, bez nutnosti jakéhokoli zásahu.
- Riziko pro inkaso: Pokud však senior platí SIPO inkasem z bankovního účtu a v bance má nastaven příliš nízký limit pro inkasované částky, hrozí, že nově navýšená částka se do limitu nevejde. Platba se neprovede, SIPO neprojde a domácnost se dostane do prodlení s platbou poplatků.
Doporučení: Plátci, kteří hradí SIPO inkasem, by měli po každé větší změně sazeb, jako je ta u poplatků za vysílání, zkontrolovat limit inkasa ve svém internetovém bankovnictví nebo přímo v bance.
SIPO tak zůstává zajímavým ekonomickým fenoménem. Pro někoho je to archaický nástroj s rostoucími poplatky, pro jiného nejpřehlednější a nejspolehlivější způsob, jak mít své finance pod kontrolou, a to i v době, kdy většina světa funguje digitálně.