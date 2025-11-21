SIPO, tedy Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, je pro miliony domácností dlouholetou jistotou, v digitální době se však stalo drahým a neflexibilním. Přechod na bankovní inkaso, které je zdarma, je logický, ale má svá úskalí. Chyba v načasování může znamenat pokutu za neplacení nebo nechtěnou dvojnásobnou platbu.
Odstranění položek před zrušením služby
Česká pošta sice umožňuje SIPO zrušit na základě jediné žádosti, ale to by mělo být až to poslední, co uděláte. Proces se skládá ze dvou oddělených fází:
- Ukončení/převod plateb (u dodavatelů): Nutné, aby dodavatel přestal posílat požadavky přes SIPO.
- Zrušení SIPO čísla (u České pošty): Fyzické ukončení služby. Tuto žádost lze podat osobně, ale také elektronicky přes datovou schránku České pošty (ID: kr7cdry), což je pro aktivní uživatele nejrychlejší cesta.
Pokud neproběhne první bod, bankovní systém sice neprovede inkaso (protože zrušíte povolení), ale u dodavatele vznikne dluh, protože stále neví, jak budete platit. Zrušit SIPO na poště je proto třeba až v momentě, kdy je prázdné.
Největší riziko? Terminologické okno
Tip: Doporučuje se vyčkat, až z bankovního výpisu odejde poslední platba přes SIPO, a teprve poté zažádat na poště o definitivní zrušení SIPO čísla.
Zásadním problémem je načasování. Vzhledem k tomu, že zrušení plateb u dodavatelů i u pošty bývá platné zpravidla od následujícího měsíce, musí plátce jednat s dostatečným předstihem.
Příklad: Pokud podáte žádost o zrušení u dodavatele energie 25. dne v měsíci, může se stát, že pro příští měsíc už nestihne administrativně platbu převést. Může tak dojít k tomu, že platba za daný měsíc odejde přes SIPO a zároveň nové inkaso, čímž zaplatíte dvakrát.
SIPO po úmrtí
Zrušení SIPO se stává složitější při změnách majetkových poměrů. Poštovní služba sice úmrtím zaniká, ale odpovědnost za platby ne.
Kromě úmrtního listu, který je klíčový pro převod či zrušení SIPO na poště, je nejdůležitější rychle kontaktovat dodavatele služeb.
- Ukončení poplatků: Pokud zemřelý žil sám, lze poplatky za televizi nebo rozhlas zrušit. Pokud ne, je nutné je převést na nového plátce domácnosti.
- Energie a nájem: Tyto smlouvy musí dědic nebo nový nájemce buď převést na sebe, nebo je ukončit, pokud se byt prodává. Než to udělá, platba je stále vymáhána.
Prodej bytu a převod na nového majitele
Pokud prodáváte byt nebo například senior odešel do domova důchodců a byt se prodal, je nutné zrušit SIPO a služby propojující toto číslo s bytem.
- V tomto případě je nejčastější variantou, že nový majitel si zřizuje vlastní smlouvy a platby.
- Původní SIPO na jméno původního majitele bytu je nutné zrušit, přičemž se předkládá doklad o prodeji nebo převodu smluv, nebo převést SIPO na někoho jiného. Pošta pro tyto případy nabízí formulář „Žádost o změnu majitele SIPO“.
Zrušení SIPO tak není jen o jedné návštěvě pošty. Je to o administrativní synchronizaci mezi bankou, Českou poštou a desítkou dodavatelů, která vyžaduje zvýšenou pozornost po dobu jednoho až dvou měsíců.