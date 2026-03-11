Při dnešním mimořádném videohovoru jednali lídři o dopadech americko-izraelské války s Íránem, uvedly agentury AFP a Reuters.
„Panovala shoda, že bychom neměli měnit svůj postoj vůči Rusku a měli bychom pokračovat v úsilí na podporu Ukrajiny,“ prohlásil francouzský prezident, jehož země letos této skupině států předsedá. Členy G7 jsou vedle Francie také Spojené státy, Kanada, Británie, Německo, Itálie a Japonsko.
Po pondělním telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vůdcem Vladimirem Putinem agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že Trump zvažuje uvolnění sankcí na dovoz ropy z Ruska a využití nouzových zásob ropy. Oba kroky mají být součástí balíku opatření zaměřených na omezení prudkého růstu cen této komodity. USA minulý týden část sankcí oslabily tím, že povolily Indii po 30 dní nakupovat ruskou ropu, která byla k 5. březnu naložena na tankery.
Izraelské a americké síly poslední únorový den zahájily útok na Írán, ten v odvetě útočí na Izrael a na arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Americký prezident dnes uvedl, že v Íránu už prakticky nezbylo na co útočit a válka podle něj brzy skončí.
Macron v projevu po zasedání G7 varoval, že ačkoliv Írán utrpěl značné škody, nadále útočí na cíle na Blízkém východě, což ukazuje, že jeho vojenské kapacity nebyly zcela zničeny. Vyzval také Trumpa, aby vyjasnil své konečné cíle i tempo, jakým plánuje v útocích pokračovat.
Doprava v klíčovém Hormuzském průlivu v důsledku války téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu. Banka Citigroup odhaduje, že kvůli narušení dopravy přes Hormuzský průliv trh s ropou přichází o sedm až 11 milionů barelů denně.
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) dnes oznámila, že uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv, jednomyslně se na tom dohodlo 32 členských zemí. Macron uvedl, že toto rozhodnutí bude pro Francii znamenat 14,5 milionu barelů.