Čím častěji brousíte, tím déle vydrží. Odborník radí, jak se starat o lyže

Lidovky.cz: Jak správně připravit sjezdové lyže na zimu?

Určitě je nutné zkontrolovat, jak vypadají po létě. Nechat je navoskovat, nabrousit hrany, prověřit, zda nejsou zrezlé. Ideální je před zimou zkontrolovat na stroji, jestli máte správně seřízené vázání. A to i v případě, že se nezměnila váha či výška dotyčného uživatele. Zkrátka je dobré se ujistit, že vázání funguje, jak má.

Lidovky.cz: Sjíždím ze svahu a lyže se chová jinak, než jsem byla zvyklá. Čím to může být?

Důvodů se nabízí spousta. Když lyže jede jinak, než chcete, může to být způsobeno špatným či žádným navoskováním, případně je chyba v nabroušení hran, ať už nevhodným úhlem zbroušení, či tím, že nejsou nabroušené vůbec. A důvodem pochopitelně může být i přílišné stáří a „oježdění“ lyže, kdy už nepruží, jak by měla.