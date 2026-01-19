„Naše dodávky v roce 2025 překročily hranici jednoho milionu vozů, čímž se Škoda stala třetí nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě, na našem klíčovém trhu. Tento úspěch odráží mimořádné nasazení zaměstnanců po celém světě, sílu dealerské sítě a důvěru zákazníků,“ uvedl předseda představenstva firmy Klaus Zellmer.
Největším trhem bylo loni pro automobilku Německo, kam dodala 211 100 vozů. Následovala Česká republika s 91 800 kusy a Británie s 83 300 vozy. Razantní nárůst vykázala Indie se 70 600 automobily, což znamená nárůst o 96,1 procenta.
Nejprodávanějšími modely byly Octavia, Kodiaq, Kamiq a Fabia. „Do budoucna se těšíme, že na tento úspěch budeme moci navázat s nadcházejícími světovými premiérami dvou zcela nových, plně elektrických modelů: městského SUV Epiq a sedmimístného vozu Peaq, naší nové vlajkové lodi,“ dodal Zellmer.
|Model
|Počty vozů
|Meziroční změna
|Škoda Octavia
|190 300
|−11,8 %
|Škoda Kodiaq
|130 400
|+13,9 %
|Škoda Kamiq
|125 900
|−0,1 %
|Škoda Fabia
|119 100
|+1,7 %
|Škoda Karoq
|102 600
|−6,2 %
|Škoda Elroq
|95 300
|−
|Škoda Enyaq
|79 600
|+0,1 %
|Škoda Superb
|75 900
|+4,2 %
|Škoda Scala
|53 000
|−5,7 %
|Škoda Kylaq
|43 900
|−
|Škoda Slavia
|14 700
|−8,1 %
|Škoda Kushaq
|13 200
|−31,7 %
|Zdroj: Škoda Auto