Škoda Auto loni prodala přes milion vozů, v Evropě je třetí

  14:59
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1 043 900 vozů, meziročně o 12,7 procenta víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, prodala 836 200 vozů, meziročně o 9,9 procenta víc. Nejprodávanějším modelem zůstala Octavia.
„Naše dodávky v roce 2025 překročily hranici jednoho milionu vozů, čímž se Škoda stala třetí nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě, na našem klíčovém trhu. Tento úspěch odráží mimořádné nasazení zaměstnanců po celém světě, sílu dealerské sítě a důvěru zákazníků,“ uvedl předseda představenstva firmy Klaus Zellmer.

Největším trhem bylo loni pro automobilku Německo, kam dodala 211 100 vozů. Následovala Česká republika s 91 800 kusy a Británie s 83 300 vozy. Razantní nárůst vykázala Indie se 70 600 automobily, což znamená nárůst o 96,1 procenta.

Nejprodávanějšími modely byly Octavia, Kodiaq, Kamiq a Fabia. „Do budoucna se těšíme, že na tento úspěch budeme moci navázat s nadcházejícími světovými premiérami dvou zcela nových, plně elektrických modelů: městského SUV Epiq a sedmimístného vozu Peaq, naší nové vlajkové lodi,“ dodal Zellmer.

Dodávky vozů Škoda zákazníkům v roce 2025
ModelPočty vozůMeziroční změna
Škoda Octavia190 300−11,8 %
Škoda Kodiaq130 400+13,9 %
Škoda Kamiq125 900−0,1 %
Škoda Fabia119 100+1,7 %
Škoda Karoq102 600−6,2 %
Škoda Elroq95 300
Škoda Enyaq79 600+0,1 %
Škoda Superb75 900+4,2 %
Škoda Scala53 000−5,7 %
Škoda Kylaq43 900
Škoda Slavia14 700−8,1 %
Škoda Kushaq13 200−31,7 %
Zdroj: Škoda Auto
