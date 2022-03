Škoda má skončit s ruským GAZ. Loni automobilka skokově zvýšila zisk, pomohlo několik důvodů

Rusko byl loni s 90 tisíci prodaných vozů druhý největší trh Škody Auto. Firma tam oznamovala i velké plány do budoucna. Válka na Ukrajině ale vše zastavila. Škodovky se v Rusku přestaly vyrábět a z Česka se už nedováží.

Na 5000 ruských zaměstnanců nepracuje, koncern Volkswagen jim ale zatím platí náhradu mzdy. Další pracují pro automobilku GAZ, která část škodovek v rámci partnerství vyrábí. Podle informací serveru Lidovky.cz smlouva s GAZ v dubnu vyprší a koncern ji už neobnoví, v posledních letech se přitom spekulovalo, že by Volkswagen naopak podíl v GAZ koupil. Výroba v Nižním Novgorodu tak definitivně skončí. Jak dlouhou bude výroba stát v závodě v Kaluze, není stále jasné.

Firma neuvedla, co by se muselo stát, aby se na ruský trh vrátila, ani kdy by mohlo padnout rozhodnutí, že se tamní zastoupení uzavře a Rusové přijdou o práci. „Opravdu neumím říct více,“ přiznal včera šéf Škody Thomas Schäfer. „Kvůli válce na Ukrajině se potýkáme s velkými nejistotami,“ dodal.

Méně práce i pro Čechy

Situace ve výsledku dopadá i na zaměstnance v Česku. A to jak kvůli dílům a vozům, které dodávali do Ruska, tak kvůli omezeným dodávkám komponentů z Ukrajiny. Stovky lidí jsou tak nadbytečné, protože se vyrábí méně. Škoda k riziku propouštění uvádí, že situaci intenzivně řeší s odbory. Zatímco ještě donedávna marně hledala zaměstnance, dnes už dělnické pozice až na výjimky nenabízí.

V Rusku má Škoda na starosti strategii celého koncernu Volkswagen a je pod obrovským tlakem. Na jedné straně jde o velký a významný trh a na obnovení výroby tlačí i ruská vláda, která navíc dává ultimáta a vyhrožuje znárodňováním. Na druhé straně na Volkswagen i Škodu doléhá volání po solidaritě s Ukrajinou. Tu koneckonců česká automobilka dává plně najevo, posílá kamiony humanitární pomoci, poskytuje vozy neziskovým organizacím a ruskou agresi veřejně odsuzuje.

V Rusku svou činnost dočasně ukončily prakticky všechny západní, tedy v podstatě ty nečínské automobilky. Výjimkou je pouze francouzský Renault, který výrobu v Moskvě obnovil. Ten je ale v jiné pozici, protože má společný podnik přímo s ruským státem a přes něj většinově vlastní i automobilku VAZ. Odborníci proto soudí, že má omezené možnosti.

Vyšší marže

Zákazníkům Škoda loni dodala na 878 tisíc vozů, o 13 procent méně než v roce 2020. Navzdory tomu čistý zisk vzrostl téměř o polovinu. Firma vydělala 22,4 miliardy korun při tržbách 423 miliard – jde o údaje za českou společnost a nejsou konsolidované s dalšími firmami skupiny Škoda.

Data ukazují, že velmi zisková byla první polovina roku. Nedostatek polovodičů (čipů) a dalších dílů ale způsobil propad výroby i profitu po zbytek roku. Linky celé týdny stály a nedokončené vozy zaplnily všechny volné plochy. Škoda by údajně dokázala vyrobit a prodat o 280 tisíc vozů víc, kdyby měla dost dílů.

Zisk udržela z několika důvodů. Hlavně v závěru roku začala výrazně šetřit. Pomohlo také, že vyráběli vozy s vyšší marží a ty šly přednostně na trhy, kde se auta prodávají dráž. Výsledkem je lepší pozice na západoevropských trzích a vyšší podíl prodeje Enyaqu, který je historicky nejdražší škodovkou. U dalších modelů se zase upřednostňovaly vyšší výbavy s vyšší ziskovostí. Firma rovněž zvedala ceny.

Škoda stále čeká na nového šéfa, Schäfer má od července řídit značku Volkswagen a pod palcem bude mít i taktiku velkých značek skupiny, tedy i Škody a Seatu. „Mého nástupce jsme vám chtěli představit na této tiskové konferenci, ale výběr zatím nebyl završen,“ říkal včera Schäfer. Podle něj bude jméno známo do dvou týdnů.

Jeho nástupce bude muset kromě situace v Rusku řešit stabilitu dodávek dílů. Hledají se cesty, jak si pojistit čipy, jež stále chybí, a kabelové svazky, které se z části vozí z Ukrajiny.

V tomto případě Škoda doplácí na úsporné kroky. Kabelové svazky se dělaly i v Česku, na lidskou práci náročná výroba se však přesunula do zemí s nižšími mzdami – například na Balkán nebo právě na Ukrajinu. Kvůli chybějícím kabelům se nyní nevyrábí model Enyaq. Výroba by ale měla v příštích týdnech zase naběhnout, situace u ukrajinského dodavatele se prý nyní zase zlepšila.