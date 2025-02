Zaměstnanci Škody si letos polepší ve mzdě o tři procenta a vysoký bonus

Celkem Škoda Auto vyplatí zaměstnancům s plným nárokem během roku na zaručeném a variabilním bonusu a dohodnuté jednorázové platbě v průměru přibližně 200 tisíc korun.

Škoda Auto, která je součástí německého koncernu Volkswagen, v Česku zaměstnává zhruba 37 tisíc lidí. Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců mimo management byl loni 75 128 korun. Zahrnuje tarifní mzdu, bonusy, náhrady i příplatky.

Příplatek za práci v noci se od dubna zvýší o pět korun na 55 korun za hodinu. Příspěvek na doplňkové penzijní spoření vzroste o 200 korun na 1900 korun měsíčně.

Zaměstnancům, kteří nesplnili podmínky pro výplatu variabilního bonusu a čerpají mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou nebo neplacené volno do čtyř let věku dítěte, připíše společnost v květnu 65 tisíc bodů do cafeterie.

Období zásadní transformace podniku

Společnost a odbory v dopise zaměstnancům uvedly, že zejména s ohledem na zostřující se konkurenční prostředí a přechod na elektromobilitu, se kterým souvisí legislativní změny týkající se zavádění cel a pokut, se nachází v období nejzásadnější transformace automobilového průmyslu.

„Díky konstruktivnímu dialogu a vzájemné spolupráci se podařilo dosáhnout dohody, která zajišťuje stabilní pracovní prostředí a atraktivní odměňování a benefity. Obě strany učiní veškeré kroky k zajištění zaměstnanosti,“ stojí v dopise.

Škoda Auto loni celosvětově vyrobila přes 925 tisíc vozů, meziročně o 4,2 procenta víc. Na české závody automobilky v Mladé Boleslavi a Kvasinách připadlo 823 tisíc aut.