„Pokud bychom nedostali adekvátní odměnu – peníze za práci, jednoduše bychom přibrzdili, a to v rámci zákonů České republiky, a dokonce i stávajících dohod,“ uvedl Povšík. Podle něj by se mohla omezit dobrovolná práce přesčas v létě či o víkendech. Zmínil také možnost vypovězení některých dohod.
O požadavku koncernu Volkswagen na zmrazení mezd do roku 2030 se zaměstnanci podle odborů dozvěděli na říjnových podnikových shromážděních v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. O situaci v koncernu a automobilce je informovali zástupci vedení Škody Auto i odborů. Požadavek, který se podle odborů týká také bonusů a dalších složek odměňování, odbory odmítly. Podle Povšíka na tato setkání přišlo více než 12 000 lidí.
Volkswagen chystá rozsáhlé škrty
Volkswagen se potýká s problémy, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Koncern proto plánuje rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit. Možností je i uzavření čtyř závodů v Německu. Škodě se na rozdíl od mateřského koncernu daří. VW mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 000 pracovních míst či omezit počet modelů.
Povšík v říjnu varoval, že pokud by se ve Škodě Auto začalo propouštět, zastavila by se podle něj výroba ve všech třech českých závodech. Nyní uvedl, že výrobu by zastavili například v případě uzavírání některého ze závodů, třeba ve Vrchlabí. „Nic jiného by nám nezbývalo, bylo by to čiré zoufalství,“ dodal Povšík.
Zároveň připustil, že pokud by se automobilce zhoršila hospodářská situace, neprodávala se auta a nebyla práce, bylo by možné na určitou dobu pozastavit růst příjmů zaměstnanců. Za dobré výsledky však podle něj mají zaměstnanci dostávat bonusy a další odměny.
Povšík upozornil také na změny v koncernu Volkswagen. „Nová strategie nám bohužel určuje naprostou centralizaci v rámci koncernu Volkswagen ve jménu přežití,“ uvedl. Zmínil také možnost, že by pod Škodu Auto v budoucnu přešel závod v Bratislavě, případně i závod v Poznani. Podle něj již začal proces změn souvisejících s rozsahem vlastní výroby, automatizací, robotizací, využíváním umělé inteligence a spoluprací s dalšími podniky.
O možných dopadech situace v automobilce na region chce Povšík jednat se senátorem Ondřejem Lochmanem, primátorem Mladé Boleslavi Jiřím Bouškou a starostou Kosmonos Eduardem Masarčíkem. Diskuse se mají týkat i případných dopadů na dodavatele automobilky a další místní subjekty. Obdobnou výzvu chce Povšík směřovat také do regionů Kvasin a Vrchlabí.
Škoda Auto v říjnu na dotazy ČTK ohledně požadavku na zmrazení mezd odkázala na současnou kolektivní dohodu, která platí do 31. března 2027. Mluvčí automobilky Nikola Franková tehdy uvedla, že společnost nebude komentovat další průběh ani možné výsledky kolektivního vyjednávání. K samotnému požadavku Volkswagenu na zmrazení mezd, o kterém informovaly odbory, se automobilka přímo nevyjádřila.
Škoda Auto je součástí koncernu Volkswagen a patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.