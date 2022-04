Kdo je nový šéf Škody? U Porsche strávil 23 let, řídil značně obsáhlou a náročnou oblast

Zellmer v současnosti působí jako člen představenstva značky Volkswagen, odpovídá za oblast prodeje, marketingu a poprodejních služeb. Thomas Schäfer převezme k 1. červenci funkci předsedy představenstva značky Volkswagen (VW), zároveň se stane členem koncernového představenstva a bude řídit skupinu objemových značek, Spadá mezi ně například Volkswagen, Seat a Škoda.

„Dobrá zpráva pro Thomase Schäfera. Během jeho prvního dne ve vedení VW ve Wolfsburgu bude jasný i jeho následovník na špici Škody,“ napsal v pátek německý server Automobilwoche, který přinesl zprávu jako první. Německý deník Handelsblatt v minulém týdnu s odvoláním na zdroje z koncernu uvedl, že Zellmer se už rozhlíží, koho z manažerů si sebou vezme do Česka.

Šéf Škody Auto Thomas Schäfer prezentuje výsledky značky za rok 2021.

Zellmer byl podle informací zpravodajského webu Business Insider v posledním kole výběru jedním ze dvou kandidátů. Jak napsal odborový týdeník Škodovácký odborář, o nejvyšší post v Mladé Boleslavi se ucházelo celkem devět kandidátů.

V oficiálním životopisu Klause Zellmera stojí, že vystudovaný ekonom v oboru podnikové hospodářství začal svou profesní kariéru v roce 1994 coby asistent profesora Williho Dieze v Institutu pro automobilový průmysl v Nürtingenu. V roce 1997 se stal asistentem představenstva společnosti Porsche. O dva roky později se z této pozice posunul do oblasti rozvoje distribučních sítí a nastoupil angažmá ve francouzské pobočce Porsche. V letech 2010 – 2015 Zellmer šéfoval Porsche Německo a poté – do září 2020 – řídil značku ve Spojených státech. V úhrnu tak u Porsche, stuttgartského výrobce sportovních aut, strávil 23 let.

Thomas Schäfer se podle německého tisku v současnosti zapracovává do role šéfa značky Volkswagen, v níž by měl nahradit Ralfa Brandstättera, který se má letos v srpnu přesunout do Číny a řídit tamější aktivity koncernu, což bylo doposud v kompetenci nejvyššího koncernového šéfa Herberta Diesse. Schäfer na postu předsedy představenstva v mladoboleslavské automobilce působil od léta 2020. Koncern jej tam povolal z Jihoafrické republiky, kde vedl jednu z koncernových značek.

Personální kolotoč

Končící šéf Škody požívá v nejvyšších patrech wolfsburského kolosu velký respekt. Počítá se proto s jeho dalším postupem směrem vzhůru. „Thomas Schäfer je jedním z našich nejschopnějších manažerů,“ řekl kupříkladu loni v prosinci na tiskové konferenci po přelomovém zasedání dozorčí rady koncernu Diess.

„Thomas Schäfer provedl automobilku Škoda bezpečně dvěma extrémně obtížnými roky a zároveň prostřednictvím strategie Next level – Škoda strategy 2030 formuloval jasný plán do budoucnosti. Škoda Auto je nyní elektrifikovanější, digitálnější a více mezinárodní než kdy předtím,“ uvedl předseda dozorčí rady Murat Aksel.

Výměna na pozici předsedy představenstva mladoboleslavské automobilky je součástí personálního kolotoče, který se na nejvyšší otáčky roztočil právě na sklonku loňského roku. Jeho pomyslným pohonem byly mimo jiné stále se stupňující výhrady vůči nejvyššímu koncernovému šéfovi Diessovi, kterému kritici vyčítají jeho bezvýhradnou podporu elektromobility, dlouhodobé neshody s odborovou organizací koncernu, jejíž zástupci mají velké slovo i v dozorčí radě, a rovněž také neskrývaný obdiv k majiteli konkurenční společnosti Tesla Elonu Muskovi. Ještě před zmíněným prosincovým jednáním dozorčí rady VW se Diessova pozice otřásala v základech.

Ve stopách bývalého šéfa Škody

Kompetence současného šéfa Škody Auto Schäfera převezme Zellmer k 1. červenci. Německý server KFZ-Betrieb, zaměřený na automobilový průmysl, podotkl, že Zellmer jde ve stopách svého bývalého šéfa Bernharda Maiera.

Ten byl do konce roku 2015 z pozice předsedy představenstva Porsche AG Zellmerovým nadřízeným, v roce 2015 se stal nejvyšším šéfem Škody Auto a v Mladé Boleslavi jej v srpnu 2020 vystřídal Thomas Schäfer. Server také připomněl, že Zellmer řídil nejen odbyt, ale také marketing a poprodejní služeb zákazníkům, což je považováno za značně obsáhlou a náročná oblast. V té souvislosti si KFZ-Betrieb, položil otázku, kdo bude schopný takové množství úkolů převzít.