Škoda odhalila nový elektromobil Elroq na Vltavě, ceny startují na 800 tisících

Hlasování čteářů iDNES.cz

V anketě iDNES.cz před představením podoby a ceny nové Škody Elroq odpovídali čtenáři na otázku: „Kolik by měla stát základní varianta nové elektrické Škody Elroq, abyste o ní uvažovali?“ Osmdesát procent hlasujících by o nové elektrické škodovce uvažovalo, pokud by základní cena modelu byla pod 600 tisíc korun.