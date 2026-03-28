„Setkání na nejvyšší politické úrovni potvrzuje ambici skupiny hrát v tomto regionu dlouhodobě aktivní roli. Zároveň jde o významný posun v ekonomických vztazích mezi Českou republikou a Indií,“ uvedla Škoda Group. Zároveň upozornila, že indický trh patří mezi nejrychleji rostoucí na světě a představuje jednu z klíčových příležitostí pro evropský průmysl.
„Setkání s premiérem Naréndrou Módím je pro mě velkou ctí a zároveň jasným potvrzením role, kterou může český průmysl, a zejména Škoda Group, sehrát při rozvoji systému moderní efektivní dopravy a udržitelné mobility v Indii. Naší ambicí je vybudovat v Indii dlouhodobou přítomnost, přispět k rozvoji místního průmyslu a dodávat pokročilé technologie, které podpoří efektivní a ekologicky šetrná dopravní řešení,“ uvedl Novotný.
Jednání se zúčastnila česká velvyslankyně v Indii Eliška Žigová. „Toto osobní setkání je klíčové pro budoucí další rozvoj česko-indických vztahů a jsme velmi rádi, že se mohlo uskutečnit. Věříme, že bude zásadním impulzem pro vstup dalších českých firem na indický trh,“ uvedla Žigová.
Indie se podle v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických trhů společnosti Škoda Group. Skupina uvedla, že navázala partnerství s indickou firmou Tata AutoComp Systems zaměřené na rozvoj výroby elektrických trakčních systémů a komponentů pro kolejová vozidla přímo na indickém trhu. „Partnerství s lokálním hráčem je v Indii nezbytné. Nejde jen o legislativu, ale také o znalost trhu, místních dodavatelských řetězců, regulací i obchodní kultury,“ upozornil Novotný.
Škoda Group vyrábí širokou škálu vozidel pro hromadnou dopravu a komponentů, včetně nízkopodlažních tramvají, příměstských vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů a trolejbusů a také řídicích a pohonných systémů pro dopravní systémy. Zaměstnává 10 000 lidí v několika výrobních závodech v České republice, ve Finsku a v Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Škoda Group je součástí skupiny PPF.