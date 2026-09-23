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Podepsáno. Škoda JS se stala výhradním dodavatelem pohonů pro reaktory Rolls-Royce

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  10:18aktualizováno  10:18
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Podpis smlouvy mezi Škoda JS a Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé...

Podpis smlouvy mezi Škoda JS a Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory (23. září 2026) | foto: ČTK

Podpis smlouvy mezi Škoda JS a Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé...
Podpis smlouvy mezi Škoda JS a Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé...
Podpis smlouvy mezi Škoda JS a Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé...
Podpis smlouvy mezi Škoda JS a Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé...
7 fotografií
Společnost Škoda JS ze skupiny ČEZ uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory.

V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem jedné miliardy korun, uvedl ministr průmyslu Karel Havlíček. První modulární reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně.

Škoda JS tak bude mít na starosti vývoj prototypu pohonu pro malé modulární reaktory, následně je bude britské firmě i dodávat. „Smlouva také zahrnuje přípravy na hromadnou výrobu ve Škoda JS a principy budoucího kontraktu pro globální dodávky systému řízení do všech reaktorů Rolls-Royce SMR. To pro nás v budoucnu představuje opakované zakázky v hodnotě více než jedné miliardy korun pro jeden každý SMR,“ uvedl generální ředitel Škoda JS Karel Bednář.

Podle šéfa Rolls-Royce SMR Chrise Cholertona Škoda JS prokázala, že je schopna jako jedna z mála společností v Evropě zajistit jednu z nejdůležitějších součástí elektrárny.

Plzeňská firma tak navazuje na dříve sjednanou spolupráci s britskou společností. Už v květnu oznámila, že si ji společnost Rolls-Royce SMR vybrala jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů malých modulárních reaktorů. Konkrétně šlo o dodávky tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu.

Podle ČEZ se v současnosti tvoří globální dodavatelský řetězec pro malé modulární reaktory, proto je nutné, aby se české firmy do něj zapojovaly co nejdříve. „Ta příležitost je jedinečná. Pokud se jim podaří hned na začátku do tohoto řetězce zapojit, mohou získat atraktivní zakázky na další desítky let,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Připomněl, že ČEZ uzavřel s Rolls-Royce SMR v roce 2024 strategické partnerství a získal přibližně 20procentní podíl v britské společnosti. ČEZ by tak podle Beneše měl hrát strategickou roli v zapojování českých firem do dodavatelského řetězce vývoje modulárních reaktorů.

ČEZ ve spolupráci s Rolls-Royce SMR plánuje postavit v Česku až tři gigawatty malých modulárních reaktorů. První český reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína v polovině 30. let. Spolu s tím se připravují modulární reaktory v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. První reaktor, na kterém budou obě firmy spolupracovat, vznikne ale v lokalitě Wylfa v Británii.

Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně více soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.

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Podepsáno. Škoda JS se stala výhradním dodavatelem pohonů pro reaktory Rolls-Royce

Podpis smlouvy mezi Škoda JS a Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé...

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