„Shhhhkoda!“ Reklama učí Brity, jak správně vyslovovat název české značky

V minutovém spotu vystupují lidé v běžných denních situacích na britských ulicích: při pití kávy, na zastávce nebo během řízení autobusu. Jednotlivé postavy opakovaně zkouší vyslovit syčivé „ššš“ a následně celý název automobilky. U některých jiných slov přitom Britům „š“ na začátku vyslovit jde... Kampaň se tak snaží hravou formou odnaučit Brity zažitou výslovnost „Skoda“ bez háčku.
Někteří diskutující si však všimli drobného nedostatku ve výslovnosti: „Stále to není správná výslovnost jména. Češi přece vyslovují Škoda s krátkým ‚o‘,“ dodal jeden z diskutujících na sociální síti YouTube. Na místo přirozeného českého „š“ z úst britských protagonistů vychází spíše protáhlé šuškání či syčení, které českým posluchačům nepříliš připomíná autentickou českou výslovnost.
Škoda s reklamou přichází v době, kdy na britském trhu prožívá historicky nejúspěšnější období. V první polovině roku 2026 tam zaregistrovala rekordních 46 508 nových vozů a v červnu dosáhla tržního podílu 4,3 procenta. Celkově na ostrovech kdysi vysmívané značce patří devátá příčka.
Motorem růstu jsou přitom právě elektromobily. Nejprodávanějším modelem Škody v Británii se za prvních šest měsíců stal elektrický Enyaq (přes 8,5 tisíce kusů), kterému na záda šlape spalovací Kodiaq a novější kompaktní elektromobil Elroq. Elektrická dvojice dnes tvoří už téměř třetinu všech britských prodejů značky.