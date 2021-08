Do výroby baterií pro plug-in hybridy investovala Škoda přes 25 milionů eur. V Mladé Boleslavi vznikají i baterie pro vozy Audi, Seat a Volkswagen. | foto: Škoda Auto

Do roku 2030 chce Škoda proti roku 2020 snížit emise CO2 jí vyráběných vozů o více než 50 procent. Trvalá udržitelnost je jedním z pilířů její nové Strategie 2030 – Next Level Škoda. Cest k naplnění těchto cílů i k dalšímu snižování dopadů produkce mladoboleslavské automobilky na životní prostředí je řada. Nejde jen o výrobu a provozování elektromobilů, byť je to, zejména v očích evropských regulátorů, zásadní položka této kapitoly.