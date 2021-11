Škodovka jen pro bohaté? Automobilka dělá míň Fabií a víc Enyaqů, čipy montuje hlavně do dražších vozů

Nedostatek čipů výrazně proměnil to, co automobilka Škoda vyrábí. Stále více prostoru mají dražší vozy, naopak relativně méně se vyrábí ty levnější. Tržby z jednoho prodaného auta tak výrazně rostou. Ve třetím čtvrtletí už šlo o 600 tisíc korun. Před pandemií v roce 2019 to bylo v průměru 482 tisíc.