Milionové investice na Ždársku. PBS Group zvětšuje objem výroby

„Investujeme a budeme do závodu nadále investovat, abychom navýšili kapacity výroby primárně proudových motorů a vyhověli tak poptávce našich zákazníků z celého světa. Naše investice budou směřovat také do vývoje, abychom jako přední globální výrobce letecké techniky a lídr v oboru dokázali i nadále naplňovat očekávání a potřeby našich zákazníků,“ uvedl generální ředitel skupiny PBS Group Petr Kádner. Objem vyrobených kusů proto letos vzrostl o než 200 procent oproti loňsku.

První brněnská strojírna (PBS) vyvíjí a vyrábí zmíněné proudové motory pro různé druhy bezpilotních prostředků, lehké letouny a vrtulníky a pomocné pohonné jednotky (APU) pro letouny a vrtulníky. Podílí se také na vývoji komponentů pro letouny F-35 společnosti Lockheed Martin, spolupracuje například i s americkým výrobcem leteckých motorů Pratt & Whitney.

Ve Velké Bíteši vedle letectví vyrábí i pro sektory jako doprava a energetika, například pomocné energetické klimatizační systémy nebo turbíny. PBS Velká Bíteš je také přední evropskou slévárnou přesného lití, dodavatelem galvanických povrchových úprav a vysoce přesného obrábění.

Milionové investice v USA

Začátkem roku skupina oznámila, že do rozšíření výrobních technologií ve Velké Bíteši investuje přes 300 milionů. Tyto investice jsou pro výrobu vysoce kvalitních odlitků dílů ze superslitin především pro letecké a námořní aplikace. Zároveň skupina uvedla, že dalších 130 milionů korun směřuje do vývoje nových produktů. Letošní novinkou bude motor TJ 200, který skupina představí v červnu na pařížském veletrhu Air Show. „Investice do špičkových technologií zajistí naši globální pozici v čele inovací v oblasti letectví a obrany,“ vysvětlil ředitel PBS Group Pavel Čechal.

Tento měsíc navíc firma zahájila výrobu proudových motorů v americkém státě Georgia v USA. Loni na podzim společnost úspěšně otestovala na Floridě první motory sestavené z dílů dodaných ze závodu ve Velké Bíteši. Jedná se tedy už o druhou výrobní kapacitu skupiny na území Spojených států. V USA firma plánuje investovat téměř půl miliardy korun do lokalizace a rozšíření výroby.

První brněnská strojírna (PBS) ve Velké Bíteši, která je nejvýznamnější součástí této strojírenské skupiny, teď má okolo 700 pracovníků, v minulém roce jejich počet stoupl o stovku. Minulý rok měla PBS Group tržby okolo dvou miliard korun, letos očekává jejich výrazný nárůst. Podle výroční zprávy měla PBS Velká Bíteš v roce 2023 tržby za výrobky a služby 1,58 miliardy korun a čistý obrat přes 1,7 miliardy.