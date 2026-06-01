Sleva na důchodovém pojištění ve výši 6,5 procenta vyměřovacího základu platí od 1. ledna 2025 pro všechny penzisty, kteří pracují a zároveň pobírají starobní důchod. A protože zaměstnanci na důchodové pojištění normálně odvádějí právě oněch 6,5 procenta, mají ho pracující důchodci vlastně „zadarmo“.
Za 30 let příspěvkových dob pojištění, které jsou v současnosti podmínkou pro nárok na důchod, se už na odvodech naplatili dost. Jenže ne každý o slevě ví a ne každý ví o tom, že není úplně automatická.
Co přesně je sleva na důchodovém pojištění
Sleva na důchodovém pojištění ve výši 6,5 procenta z vyměřovacího základu platí pro všechny důchodce, kteří pobírají starobní penzi a u toho chodí do zaměstnání nebo si přivydělávají.
|
Co chystá důchodcům Juchelkovo ministerstvo? Návrh reformy přehledně
Ostatním zaměstnancům strhává zaměstnavatel měsíčně na důchodové pojištění zmíněných 6,5 procenta, dalších 21,5 procenta za něj odvádí sám. Jak vysvětluje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmlová, sleva u důchodců se vztahuje jen na platbu zaměstnance: „Sazba pojistného u zaměstnavatele zůstává beze změny“.
|Sazba
|Důchodové pojištění
|21,5 %
|Nemocenské pojištění
|2,1 %
|Státní politika zaměstnanosti
|1,2 %
|Celkem sociální pojištění
|24,8 %
Uplatnění slevy ale není automatické. Zvlášť v případech, kdy zaměstnanec je ve stejné práci už před důchodem, účetní ani nemusí napadnout, že už by mohl být v důchodu. O slevu si každý, kdo o ni stojí, musí zažádat sám. „Zaměstnanec musí o slevu na pojistném u zaměstnavatele požádat a doložit splnění zákonem daných podmínek,“ připomíná Drmlová.
Jak zjistit, zda mám opravdu slevu?
To, jestli se sleva na důchodovém pojištění správně započítává, si každý zaměstnanec může zjistit snadno z výplatní pásky. Mělo by na ní být uvedené nulové důchodové pojištění.
Pokud je na výplatnici položka sociální pojištění, které zahrnuje jak důchodové, tak nemocenské pojištění, částka nulová nebude. Bude ale velmi nízká – jde o 0,6 procenta z vyměřovacího základu.
|Většina zaměstnanců
|Zaměstnanci ve starobním důchodu
|Důchodové pojištění – odvod zaměstnanci
|6,5
|0
|Nemocenské pojištění – odvod zaměstnanci
|0,6
|0,6
|Sociální pojištění celkem – odvod zaměstnanci
|7,1
|0,6
Zjistit, zda zaměstnavatel započítává slevu, lze také dotazem. Přesněji řečeno žádostí o potvrzení o uplatnění slevy. Tuto možnost mají podle Drmlové všichni zaměstnanci, a to podle § 23j odst. 3 Zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Ze zákona navíc vyplývá, že na to má zaměstnavatel osm dní.
Jak si zpětně nárokovat slevu
Pokud zaměstnavatel strhává důchodové pojištění z hrubé mzdy i starobnímu důchodci, je možné požádat o nápravu, a to:
Důchody 2026:
1. Přímo zaměstnavatele. Tuto možnost lze použít, když důchodce podal žádost a doložil potřebné dokumenty, ale sleva mu nebyla započítána. Zaměstnavatel vrátí peníze ve vyúčtování další mzdy.
2. U správy sociálního zabezpečení. Žádat o uplatnění slevy, respektive vrácení přeplatku, je tam možné i zpětně. Je to nejlepší možnost v případě, že důchodce o slevu vůbec nepožádal. „K této žádosti je nutné přiložit potvrzení od zaměstnavatele o výši vyměřovacích základů, které zaměstnavatel musí na vyžádání vystavit do osmi dnů,“ vysvětluje mluvčí ČSSZ.
V každém případě je dobré vědět, že žádost o vrácení přeplatku je možné podat i s velkým časovým odstupem: až pět let od konce roku, kdy přeplatek vznikl.
Vyplatí se o žádat o slevu?
Sleva na důchodovém pojištění je sice jen „pár procent“, při výdělku kolem průměrné mzdy to ale za rok udělá hodně.
|
Jak ovlivní invalidní důchod výši starobního důchodu? Tipy, co si ohlídat
Například člověk, který v roce 2025 pracoval za medián průměrné mzdy 43 241 korun měsíčně a po celý rok zároveň pobírat starobní důchod, mohl na důchodovém pojištění ušetřit víc než tři čtvrtiny své měsíční hrubé mzdy, přes 33 tisíc korun. Pokud si slevu neuplatnil a nyní požádá o vrácení přeplatku, získá tuto částku zpět. A to je jen za minulý rok.
Co znamená sleva pro OSVČ a dohodáře?
Živnostníci platí běžně na sociálních odvodech 29,2 % z vyměřovacího základu. Starobním důchodcům se díky slevě tato částka snižuje na 22,7 %. Zahrnuje jak příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1, 2 procenta), tak samotné důchodové pojištění (21, 5 procenta u penzistů, 28 procent u ostatních OSVČ).
|
Nárok na starobní důchod: Úřad neví vše, něco je třeba doložit zvlášť
Starobní důchodci pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ) mohou mít podobně jako zaměstnanci na klasický pracovní poměr také „stoprocentní“ slevu na důchodovém pojištění. Navíc ale platí, že do určitého limitu (12 000 Kč u DPP a 4 500 Kč u DPČ) neodvádějí nic na důchodovém pojištění ani ostatní pracovníci.