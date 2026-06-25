Sleva na studenta i školkovné neboli sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení by mohly začít fungovat od příštího roku. Navrhuje to vláda v novele zákona o evidenci tržeb z května letošního roku.
Obě zmíněné slevy snižují vypočtenou daň, nikoli jen daňový základ, jak je tomu třeba u hypotéky. Zároveň ani jedna z nich není pojatá jako daňový bonus, což znamená, že vypočtenou daň snižuje maximálně na nulu, ne do záporna. Laicky řečeno – ani jedna z nich nezajistí vrácení peněz státem, ale obě mohou způsobit, že na dani poplatník zaplatí méně nebo nic.
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1 Sleva na studenta
Kolik je sleva na studenta?
Sleva na studenta platila naposledy v roce 2023 (respektive bylo ji možné uplatnit za rok 2023, tedy i v daňovém přiznání podávaném v roce 2024). Činila 4 020 korun za rok, tedy 335 korun měsíčně. Vrátit by se měla ve stejné výši.
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Jak si započíst do daní slevu na studenta?
To, za kolik měsíců ji mohou studenti využít, nezáleží na tom, kolik měsíců v roce pracovali, ale na tom, zda po celý rok byli studenty. „Pokud student splní podmínky po celý rok, získá nárok na plnou slevu bez ohledu na to, zda pracoval celý rok nebo jen část roku. Vedle studentské slevy zůstane zachována také možnost, aby si rodiče současně uplatňovali klasickou slevu na dítě, pokud student splňuje podmínky vyživovaného dítěte ve společné domácnosti,“ vysvětluje Jana Jáčová z UOL Účetnictví.
Kdo tedy bude pracovat například jen v květnu a studentem bude po celý rok, může si z daně odečíst 4 020 korun, ne pouze 335 korun za měsíc práce. Kdo pracoval od ledna do května (včetně) a status studenta měl do 31. července (což je typické pro absolventy vysokých škol se státní zkouškou v červnu), může si odečíst 2 345 korun – tedy slevu za sedm měsíců studia, nikoli jen za pět měsíců práce.
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Podmínky pro slevu na studenta
Stejně jako v roce 2023, i v budoucnu by tuto slevu mohli využít studenti řádného prezenčního studia do 26 let, případně doktorandi do 28 let.
Dodejme, že kromě této slevy by pracující studenti mohli nadále uplatňovat slevu na poplatníka, která je letos 30 840 korun za rok. Tu mohou využívat již nyní, nová sleva na studenta jim celkovou slevu ještě zvýší.
2 Školkovné
Kolik je školkovné?
Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení má pokrýt náklady na školku nebo podobnou instituci rodičům. Její výše záleží na skutečně vynaložených nákladech, je ale zastropovaná výší minimální mzdy. V roce 2023 to bylo 17 300 korun.
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„Pokud by se sleva počítala podle letošních parametrů, maximální možná částka by dosáhla 22 400 korun ročně,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz. Protože má sleva začít platit až od roku 2027, dá se očekávat, že strop bude ještě o něco výše.
Školkovné u rodin s více dětmi
Pro rodiny, kde je více malých dětí, se školkovné počítá pro každé dítě zvlášť, celková sleva na dani tak může být vyšší než strop. Jak ale upozorňuje Kevorkyan, slevu je vždy nutné mít z čeho odečíst. „Pokud jeden z rodičů nemá dostatečný daňový základ, lze slevu rozdělit mezi oba rodiče podle jednotlivých dětí,“ radí.
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Na co se školkovné nevztahuje
Školkovné je možné čerpat na školku i dětskou skupinu, ale ne například na stravování, soukromé hlídání nebo kroužky a kluby. Výdaje, které lze do školkovného zahrnout, musí být potvrzené provozovatelem zařízení. „Slevu budou moci využít zaměstnanci i podnikatelé. U OSVČ ale bude platit stejné pravidlo jako dříve, náklady nebude možné zároveň uplatnit jako podnikatelský výdaj,“ doplňuje Jáčová.
Školkovné a sleva na studenta: Od kdy budou?