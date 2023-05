Anomálie na trhu s byty: ceny se hroutí, prodejci musí výrazně zlevňovat. Podle experta se to dlouho nemusí opakovat

Doporučujeme

Rozevírají se nůžky mezí tím, co za nemovitosti prodávající chtějí, a tím, co jsou ochotni zaplatit zájemci. Ukazují to data společnosti Broker Consulting. Podle jejich RealIndexu byla v dubnu poptávaná cena nemovitostí 62 814 korun za metr čtvereční, konečná realizační cena ale byla podle těchto dat 54 768 korun, tedy o 13 procent nižší.