Velké obchody v Česku se po Vánocích poprvé otevřou v sobotu 27. prosince 2025, kdy také začíná největší vlna slev v kamenných obchodech. Jinak je tomu u e-shopů, které s povánočními slevami začnou už zpravidla 25. prosince. Jak velké slevy se dají čekat?
Loni se podle ČTK do slev zapojilo 85 procent e-shopů a slevy činily v průměru 45 procent. My jsme se podívali na detailnější údaje o slevách. Povánoční zlevňování se týká hlavně elektroniky, oblečení a módy, spotřebičů, ale také vybavení do domácnosti, kosmetiky, šperků a parfémů. Naopak v sortimentu potravin čekejte po Vánocích slevy jen na specifické druhy zboží, jako jsou vánoční kolekce, adventní kalendáře nebo cukroví.
|Allegro.cz
|až 40 %
|Elektronika, móda, domácnost, sport aj.
|Alza.cz
|až 80 %
|Téměř veškerý sortiment
|Asko-nabytek.cz
|až 15 %
|Nábytek
|Bambule.cz
|až 50 %
|Hračky
|Benu.cz
|až 50 %
|Lékárna, léčivé přípravky a zdravotnické potřeby
|Bonami.cz
|až 40 %
|Bytové a designové doplňky
|DrMax.cz
|až 50 %
|Lékárna
|Electronic-star.cz
|až 70 %
|Elektronika, spotřebiče, domácnost, outdoor
|Expert.cz
|až 60 %
|Spotřebiče, notebooky, mobily, tablety
|FANn.cz
|až 55 %
|Kosmetika
|Feedo.cz
|až 50 %
|Potřeby pro děti, hračky, kosmetika
|Helveti.cz
|až 50 %
|Luxusní hodinky
|Hodinky.cz
|až 77 %
|Hodinky a příslušenství
|I-LIVING.cz
|až 70 %
|Nábytek, doplňky do domácnosti
|Idea-Nabytek.cz
|až 70 %
|Masivní nábytek
|Insportline.cz
|až 55 %
|Sportovní vybavení
|Klenotyaurum.cz
|až 20 %
|Šperky, hodinky, doplňky
|Notino.cz
|až 70 %
|Parfémy, dekorativní kosmetika, péče o pleť
|Open-sport.cz
|až 20 %
|Sportovní vybavení, outdoor
|Parfemy.cz
|až 57 %
|Kosmetika a parfémy
|Pidilidi.cz
|až 47 %
|Dětské hračky, oblečení a doplňky
|Pilulka.cz
|až 35 %
|Kosmetika a léky
|Sconto.cz
|až 60 %
|Nábytek a kuchyně
|Sephora.cz
|až 60 %
|Kosmetika
|Spime.cz
|až 40 %
|Postele, matrace, povlečení, ložní prádlo
|Sperky-eshop.cz
|až 70 %
|Šperky
|Sportisimo.cz
|až 50 %
|Kompletní sportovní vybavení
|Svet-svitidel.cz
|až 70 %
|Svítidla a žárovky
|Tescoma.cz
|25 %
|Sortiment produktů Tescoma
|Timestore.cz
|až 70 %
|Hodinky a příslušenství
|Top4running.cz
|až 80 %
|Sportovní vybavení
|11teamsports.cz
|až 80 %
|Sportovní vybavení
|4Home.cz
|až 80 %
|Bytový textil, domácí spotřebiče, vybavení kuchyně
Zdroj: ČTK, Shoptet, archiv článků iDNES.cz, testy-spotrebicu.cz
|
Falešné slevy aneb Jak nenaletět?
Máte někdy pocit, že údajně „výrazně zlevněné“ zboží je ve skutečnosti jen o pár korun levnější než před slevou? Takové chování obchodníků zákon o ochraně spotřebitele od roku 2023 zakazuje. Podle platné legislativy musejí zákazníci uvádět tak zvanou referenční cenu, což je cena 30 dní před slevou, a procentuální zlevnění počítat z ní.
Přesto je dobré si cenu zboží před koupí ověřit na internetu, například ji porovnat s dřívějšími cenami nebo s cenou u konkurence. Před ukvapeným nákupem vás ani zákon neochrání, hlavně proto, že pravidla pro postupné zlevňování jsou poněkud komplikovanější nebo že i ze zákona existují výjimky, zejména pro rychle se kazící zboží.
|
Slevy a povánoční výprodeje v Německu
Také v Německu začínají povánoční slevy většinou 27. prosince. Výraznější slevy lze ale čekat až po Třech králích (6. ledna) nebo od poloviny ledna, kdy začínají posezonní výprodeje. Trvají až do jara, vrcholí ale na konci ledna a na počátku února. Zatímco po Vánocích se průměrné slevy pohybují v rozmezí 20-50 procent a jsou na omezený sortiment zboží, na konci zimní sezony bývají vyšší a nabídka je větší.
Podobně jako v České republice, také v Německu je otevírací doba o svátcích regulována zákonem, a proto 25. ani 26. prosince 2025, tedy na 1. a 2. svátek vánoční, tam nenakoupíte ve velkých prodejnách. Naopak 27. prosince jsou obchody otevřené již podle běžné otevírací doby.
Ovšem následující den, 28. prosinec 2025, už má každá země prodejní dobu jinou. Zatímco v Česku není nijak omezena, v Německu nenakoupíte – jde o totiž o neděli a zákon v tento den povoluje mít otevřeno jen některým obchodům, například benzinkám nebo pekárnám. Další omezení, s jakým je třeba v Německu počítat, je stejné jako to v Česku: o Silvestru zpravidla zkrácená otevírací doba, na Nový rok 1. ledna 2026 povinně zavřeno.
|
Otevírací doba v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku
|25. prosince
|26. prosince
|28. prosince
|1. ledna
|6. ledna
|ČR
|zavřeno
|zavřeno
|otevřeno
|zavřeno
|otevřeno
|Německo
|zavřeno
|zavřeno
|zavřeno
|zavřeno
|zavřeno v těchto zemích: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko
|Rakousko
|zavřeno
|zavřeno
|zavřeno
|zavřeno
|zavřeno
|Polsko
|zavřeno
|zavřeno
|zavřeno
|zavřeno
|zavřeno
|Slovensko
|zavřeno
|zavřeno
|otevřeno
|zavřeno
|zavřeno
Jak jsou na tom s otevírací dobou o Vánocích, mezi svátky a na začátku ledna sousední země? Polsko má po Štědrém dni zavřeno 25. i 26. prosince, dále – stejně jako Česko – i 1. ledna. Navíc je v této zemi zavřeno i o Třech králích, v úterý 6. ledna 2026.
Naprosto stejně včetně tříkrálového omezení je to na Slovensku a také v Rakousku. Německo má zavřeno ve stejné dny, ale o Třech králích jen v některých zemích: jsou to Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko.
Zvlášť upozorňujeme na 28. prosinec, který letos připadá na neděli. V tento den platí v okolních zemích zákaz prodeje ve velkých obchodech. Výjimkou není ani Polsko, které má sice některé neděle ze zákona stanovené jako obchodní, ta 28. prosince k nim ale nepatří.