Vánoce jsou za námi a pro ty, co rádi využívají slevových akcí, začínají žně. Obchodníci zlevňují zboží na skladech předtím, než ho vystřídá nový sortiment. Jak velké slevy čekat, kdy začínají u nás a kdy v sousedním Německu a jak bude otevřeno na konci roku a na začátku ledna 2026?

Ilustrační snímek. | foto: Profimedia.cz

Velké obchody v Česku se po Vánocích poprvé otevřou v sobotu 27. prosince 2025, kdy také začíná největší vlna slev v kamenných obchodech. Jinak je tomu u e-shopů, které s povánočními slevami začnou už zpravidla 25. prosince. Jak velké slevy se dají čekat?

Loni se podle ČTK do slev zapojilo 85 procent e-shopů a slevy činily v průměru 45 procent. My jsme se podívali na detailnější údaje o slevách. Povánoční zlevňování se týká hlavně elektroniky, oblečení a módy, spotřebičů, ale také vybavení do domácnosti, kosmetiky, šperků a parfémů. Naopak v sortimentu potravin čekejte po Vánocích slevy jen na specifické druhy zboží, jako jsou vánoční kolekce, adventní kalendáře nebo cukroví.

Povánoční slevy v loňském roce (výběr)
Allegro.czaž 40 %Elektronika, móda, domácnost, sport aj.
Alza.czaž 80 %Téměř veškerý sortiment
Asko-nabytek.czaž 15 %Nábytek
Bambule.czaž 50 %Hračky
Benu.czaž 50 %Lékárna, léčivé přípravky a zdravotnické potřeby
Bonami.czaž 40 %Bytové a designové doplňky
DrMax.czaž 50 %Lékárna
Electronic-star.czaž 70 %Elektronika, spotřebiče, domácnost, outdoor
Expert.czaž 60 %Spotřebiče, notebooky, mobily, tablety
FANn.czaž 55 %Kosmetika
Feedo.czaž 50 %Potřeby pro děti, hračky, kosmetika
Helveti.czaž 50 %Luxusní hodinky
Hodinky.czaž 77 %Hodinky a příslušenství
I-LIVING.czaž 70 %Nábytek, doplňky do domácnosti
Idea-Nabytek.czaž 70 %Masivní nábytek
Insportline.czaž 55 %Sportovní vybavení
Klenotyaurum.czaž 20 %Šperky, hodinky, doplňky
Notino.czaž 70 %Parfémy, dekorativní kosmetika, péče o pleť
Open-sport.czaž 20 %Sportovní vybavení, outdoor
Parfemy.czaž 57 %Kosmetika a parfémy
Pidilidi.czaž 47 %Dětské hračky, oblečení a doplňky
Pilulka.czaž 35 %Kosmetika a léky
Sconto.czaž 60 %Nábytek a kuchyně
Sephora.czaž 60 %Kosmetika
Spime.czaž 40 %Postele, matrace, povlečení, ložní prádlo
Sperky-eshop.czaž 70 %Šperky
Sportisimo.czaž 50 %Kompletní sportovní vybavení
Svet-svitidel.czaž 70 %Svítidla a žárovky
Tescoma.cz25 %Sortiment produktů Tescoma
Timestore.czaž 70 %Hodinky a příslušenství
Top4running.czaž 80 %Sportovní vybavení
11teamsports.czaž 80 %Sportovní vybavení
4Home.czaž 80 %Bytový textil, domácí spotřebiče, vybavení kuchyně

Zdroj: ČTK, Shoptet, archiv článků iDNES.cz, testy-spotrebicu.cz

Falešné slevy aneb Jak nenaletět?

Máte někdy pocit, že údajně „výrazně zlevněné“ zboží je ve skutečnosti jen o pár korun levnější než před slevou? Takové chování obchodníků zákon o ochraně spotřebitele od roku 2023 zakazuje. Podle platné legislativy musejí zákazníci uvádět tak zvanou referenční cenu, což je cena 30 dní před slevou, a procentuální zlevnění počítat z ní.

Přesto je dobré si cenu zboží před koupí ověřit na internetu, například ji porovnat s dřívějšími cenami nebo s cenou u konkurence. Před ukvapeným nákupem vás ani zákon neochrání, hlavně proto, že pravidla pro postupné zlevňování jsou poněkud komplikovanější nebo že i ze zákona existují výjimky, zejména pro rychle se kazící zboží.

Vánoce 2025: Jak budou mít obchody otevřeno?

Slevy a povánoční výprodeje v Německu

Také v Německu začínají povánoční slevy většinou 27. prosince. Výraznější slevy lze ale čekat až po Třech králích (6. ledna) nebo od poloviny ledna, kdy začínají posezonní výprodeje. Trvají až do jara, vrcholí ale na konci ledna a na počátku února. Zatímco po Vánocích se průměrné slevy pohybují v rozmezí 20-50 procent a jsou na omezený sortiment zboží, na konci zimní sezony bývají vyšší a nabídka je větší.

Podobně jako v České republice, také v Německu je otevírací doba o svátcích regulována zákonem, a proto 25. ani 26. prosince 2025, tedy na 1. a 2. svátek vánoční, tam nenakoupíte ve velkých prodejnách. Naopak 27. prosince jsou obchody otevřené již podle běžné otevírací doby.

Ovšem následující den, 28. prosinec 2025, už má každá země prodejní dobu jinou. Zatímco v Česku není nijak omezena, v Německu nenakoupíte – jde o totiž o neděli a zákon v tento den povoluje mít otevřeno jen některým obchodům, například benzinkám nebo pekárnám. Další omezení, s jakým je třeba v Německu počítat, je stejné jako to v Česku: o Silvestru zpravidla zkrácená otevírací doba, na Nový rok 1. ledna 2026 povinně zavřeno.

Otevírací doba v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku

Otevírací doba v ČR a v sousedních zemích na přelomu 2025-26
25. prosince26. prosince28. prosince1. ledna6. ledna
ČRzavřenozavřenootevřenozavřenootevřeno
Německozavřenozavřenozavřenozavřenozavřeno v těchto zemích: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko
Rakouskozavřenozavřenozavřenozavřenozavřeno
Polskozavřenozavřenozavřenozavřenozavřeno
Slovenskozavřenozavřenootevřenozavřenozavřeno

Jak jsou na tom s otevírací dobou o Vánocích, mezi svátky a na začátku ledna sousední země? Polsko má po Štědrém dni zavřeno 25. i 26. prosince, dále – stejně jako Česko – i 1. ledna. Navíc je v této zemi zavřeno i o Třech králích, v úterý 6. ledna 2026.

Naprosto stejně včetně tříkrálového omezení je to na Slovensku a také v Rakousku. Německo má zavřeno ve stejné dny, ale o Třech králích jen v některých zemích: jsou to Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko.

Zvlášť upozorňujeme na 28. prosinec, který letos připadá na neděli. V tento den platí v okolních zemích zákaz prodeje ve velkých obchodech. Výjimkou není ani Polsko, které má sice některé neděle ze zákona stanovené jako obchodní, ta 28. prosince k nim ale nepatří.

