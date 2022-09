Slovenské ekonomice hrozí kvůli drahé elektřině kolaps, varuje premiér. Žádá pomoc EU, mluví o zestátnění

Slovenský premiér to uvedl pro britský ekonomický list Financial Times. Heger zároveň varoval, že pokud by se jeho země pomoci z Evropské unie nedočkala, byl by nucen přistoupit k zestátnění dodávek energií v zemi.

Respektovaný deník jeho slova označil za dosud nejostřejší vyjádření představitele unijní země k dopadům globální energetické krize.

Hegerovo varování zdůrazňuje obrovské důsledky snahy Moskvy omezit dodávky plynu do Evropy v reakci na sankce Evropské unie zavedené proti Rusku za jeho invazi na Ukrajinu. Ty letos v létě výrazně přispěly k tomu, že cena elektřina v Evropě vystoupila na rekordní hodnoty.

Ceny určí stát, může vyhlásit stav nouze

Slovenský parlament včera změnou zákona o energetice umožnil přikazovat firmám, aby dodávaly elektrickou energii a plyn určeným odběratelům za vládou stanovenou cenu. Představitelé vlády označili případné uplatnění nových pravidel za krajní řešení v době energetické krize.

Po podpisu zákona prezidentkou Zuzanou Čaputovou bude moci slovenská vláda nově vyhlásit stav energetické nouze i pro případ, že výrazně stoupnou ceny energií na velkoobchodních trzích, což by mohlo vyústit v nedostupnost elektřiny nebo plynu a způsobit například značné hospodářské škody. Následně by kabinet stanovil cenu elektřiny i plynu pro určenou skupinu odběratelů.

Ministerstvo hospodářství by zase mohlo například až zakázat přepravu plynu ze Slovenska do zahraničí nebo nařídit odběratelům kromě domácností omezení spotřeby elektřiny či plynu.

Zmíněný stav nouze bude moci trvat nejdéle 180 dnů. Vláda ho sice bude moci prodloužit, a to i opakovaně, toto její rozhodnutí by už ale dodatečně musel schválit parlament.

Slovenské elektrárne se obávají krachu

Výrobce elektřiny Slovenské elektrárne (SE) upozornil na hrozící krach už tak silně zadlužené firmy pro případ, že by jí vláda přikázala dodávat slovenským odběratelům i tu část plánované výroby elektřiny, kterou již podnik předem prodal zahraničním zákazníkům. Firma by totiž s ohledem na splnění svých závazků musela nakupovat energii za vysoké tržní ceny.

Slovenský ministr hospodářství Karel Hirman výtky SE odmítl a řekl, že možné finanční problémy podniku by mohly být důsledkem nesprávných manažerských rozhodnutí a nikoliv nových opatření státu v energetice.

Většinový podíl v SE má pod kontrolou italský koncern Enel se skupinou Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského, zbylých 34 procent akcií výrobce elektřiny vlastní slovenská vláda.