Podle ministerstva hospodářství jde o prodloužení původní výjimky, kterou loni udělil americký prezident Donald Trump na období jednoho roku a jejíž platnost měla původně skončit 21. listopadu.
„Získali jsme důležitý čas, ale naším cílem zůstává postupně snižovat závislost na jednom dodavateli ropy. Nadále proto pracujeme na tom, aby slovenská rafinerie mohla zpracovávat stále více ropy z alternativních zdrojů,“ uvedla Saková.
Slovnaft dříve uvedl, že investice do zpracovávání neruské ropy plánuje dokončit v příštím roce. Slovensko má na dovoz ruské ropy také výjimku ze sankcí, které EU uvalila na Moskvu kvůli konfliktu na Ukrajině. Kyjev se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.
Obhajoba na vládě
Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár přitom kontakty Bratislavy s Moskvou obhajoval na jednání slovenské vlády, která diskutovala výsledky říjnové schůzky členů mezivládní slovensko-ruské komise v Moskvě. Blanár odmítl výtky opozice, že kabinet se tímto materiálem zabýval při dnešním svátku Dne boje za svobodu a demokracii.
„Naše vláda říká jasně, že je potřeba udržovat dialog s Ruskou federací navzdory tomu, co Ruská federace udělala útokem na Ukrajinu,“ řekl Blanár. Podle něj se jednání komise týkalo oblastí, na které se nevztahují unijní sankce. Za prioritu označil energetiku.
„Nebudeme přihlížet, že naše ekonomika bude ničena, když budou na úrovni Evropské unie přijímána opatření obcházející pravidla Evropské unie,“ uvedl Blanár.
Bratislava dříve podala žalobu proti rozhodnutí evropského bloku postupně ukončit dovoz ruského plynu do EU. Slovensko má kontrakt na dodávky ruského plynu do roku 2034. Blanár zopakoval, že kontrakt počítá s tím, že Slovensko má za surovinu platit bez ohledu na to, zda ji ve skutečnosti odebere.
Slovenská opozice kritizovala vládu, že se jednáním komise zabývala v den svátku, kterým si také Slovensko připomíná pád komunistického režimu v Československu v roce 1989. Slovenská vláda obvykle zasedá ve středu; 17. listopad na Slovensku sice zůstal státním svátkem, od loňska je v zemi ale pracovním dnem.
„Jednat o spolupráci s Ruskem právě na výročí 17. listopadu 1989 je projev nejhlubšího cynismu. V den, kdy si připomínáme odmítnutí režimu, který nás desetiletí držel v područí Moskvy,“ uvedl místopředseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko a exministr zahraničí Ivan Korčok. Blanár to odmítl s tím, že se jedná o snahu vytvářet problém, který neexistuje.