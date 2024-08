Slovenské obchody hlásí více krádeží, spojují je s novelou trestního zákona

Velká novela trestního zákoníku na Slovensku nejen snížila tresty zpravidla za korupci a ekonomickou kriminalitu či zkrátila promlčecí doby trestných činů. Nově už trestným činem v zemi nejsou například opakované drobné krádeže.

Dříve hrozilo stíhání zlodějům i v případě, že během jednoho roku alespoň dvakrát odcizili například v prodejně zboží nízké hodnoty; první krádež byla přestupkem, další takové provinění už ale bylo trestným činem.

Nově jsou drobné krádeže pouze přestupkem, které projednávají okresní úřady a za které viníkům hrozí pokuta. Zatímco dříve byla krádež automaticky trestným činem mimo jiné při způsobené škodě nad 266 eur (6700 korun), nyní musí škoda přesáhnout 700 eur (17 630 Kč).

Podle slovenského tisku zvýšený nárůst krádeží po novele trestního zákoníku hlásil například maloobchodní řetězec Billa či prodejce sportovního oblečení, obuvi a sportovních potřeb pro volný čas EXIsport. „Jde zejména o zajímavější, dražší zboží a hodnota uvedených krádeží stoupla úměrně se změnou zákona,“ řekl mluvčí společnosti Billa Marek Kravjar.

Lidl zase k cenovkám zboží na svých pultech doplnil oznámení, že výrobky jsou elektronicky chráněné proti krádežím a že každá krádež s sebou nese následky.

„To, co tvrdí řetězce, není pravda. Proč bychom měli věřit tomu, že to řetězce dávají do souvislosti s novelou trestního zákoníku. Důvody je třeba věcně zjistit,“ řekl novinářům bývalý slovenský policejní prezident Tibor Gašpar, který je místopředsedou parlamentu za nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD).

Ministr spravedlnosti Boris Susko ze Směru-SD zase před novináři tvrdil, že za tři týdny platnosti nových pravidel nelze udělat seriózní statistiku. Ministr dodal, že neočekává, že by nárůst zmíněné kriminality z důvodu změny trestního zákoníku byl dramatický.

Opoziční poslankyně a bývalá vicepremiérka Veronika Remišová tvrdila, že lidé na Slovensku hlásí mnoho případů krádeží bicyklů a koloběžek. Podle ní se policisté těmito případy nezabývají, protože vzhledem k nízké škodě jde pouze o přestupky.

„Všichni se dozvídáme, že lidé se bojí o svůj majetek, Novela je nastavená tak, že dává prostor krádežím a zločinnosti místo toho, aby lidé vnímali, že krást se nesmí a nemá,“ řekla exministryně spravedlnosti Mária Kolíková.

Zánik trestnosti drobných krádeží zároveň povede k tomu, že ze slovenských věznic by měli být propuštěni pachatelé této kriminality. Podle Suska se to bude vztahovat na nanejvýše 200 odsouzených. Ministr také řekl, že většina pachatelů drobných krádeží byla odsouzena také za jiné trestné činy, a proto se po změnách v trestním právu na svobodu nedostanou.