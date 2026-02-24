V úterý ráno dosahoval přenesený výkon až téměř 600 megawattů, později se snížil. Vyplývá to z údajů Slovenské elektrizační přenosové soustavy (SEPS), uvádí agentura TASR.
Na standardní vývoz elektřiny na Ukrajinu se nevztahuje pondělní rozhodnutí premiéra Roberta Fica o přerušení nouzových dodávek. Ty slouží v případě akutních problémů k vyrovnání nabídky a poptávky po elektřině, když hrozí zhroucení sítě.
Loni vyvezlo Slovensko na Ukrajinu 2,955 terawatthodiny (TWh) elektrické energie, což je asi desetina z celkové domácí výroby elektřiny. Jednoznačně největším odběratelem slovenské elektřiny je ale Maďarsko, kde loni směřovalo 14,741 TWh elektřiny. Na Slovensko se zároveň dovezlo téměř 16 TWh elektřiny z Česka a z Polska.
Ukrajina oficiální dokumenty ještě neobdržela
Ukrajinská státní energetická společnost Ukrenerho v pondělí večer oznámila, že pravděpodobné zastavení nouzových dodávek elektrické energie ze Slovenské republiky nenaruší situaci v energetickém systému Ukrajiny. Firma zároveň na sociální síti Facebook informovala, že od Slovenské elektrizační přenosové soustavy zatím nic oficiálně neobdržela, píše TASR.
„Oficiální dokumenty týkající se jednostranného ukončení dohody o vzájemné pomoci v nouzových situacích ze strany slovenského provozovatele soustavy SEPS vůči společnosti Ukrenerho zatím nebyly doručeny,“ uvedlo Ukrenerho.
Společnost zároveň doplnila, že v pondělí dostala dopis od slovenského provozovatele přenosové soustavy týkající se revize podmínek úhrady podle platné smlouvy o poskytování nouzové pomoci. Předložený návrh plánuje v co nejkratší době podrobit analýze.
Podle společnosti Ukrajina naposledy požádala SEPS o nouzové dodávky elektřiny před více než měsícem, a to ve velmi omezeném objemu. Nouzová pomoc ze Slovenska byla podle prohlášení Ukrenerho poskytována poměrně zřídka a šlo spíše o krátkodobé dodávky.