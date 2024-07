Slováci se domáhají ruské ropy. Hrozí Ukrajině zastavením dodávek proudu

Maďarsko tvrdí, že je na dodávkách ruské ropy stoprocentně závislé. Slovensko sice ne – tamní rafinerie Slovnaft zpracovává různé druhy ropy již od roku 2016 – ale přesto je zastavení dodávek podle prezidenta Petera Pellegriniho nepřijatelné.

Ve svém vystoupení na tiskové konferenci na slovenském ministerstvu obrany Pellegrini otevřeně pohrozil odvetnými opatřeními. Napřed připomněl nedávnou technologicky náročnou úpravu slovenské plynové sítě, aby bylo možné dodávat plyn „proti směru“ na Ukrajinu v době, kdy ho tam byl kritický nedostatek. Pak přešel do ofenzívy. Upozornil, že Slovensko je pro Ukrajinu jedním z největších dodavatelů elektrické energie, s tím, že již dodalo přes 40 tisíc megawatthodin. A naznačil, že by Slovensko mohlo dodávání zoufale potřebné elektřiny případně přehodnotit.

Maďarsko nemá alternativu

Podle maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa se ropa do Maďarska může dostávat pouze z Ruska a pouze přes území Ukrajiny. „Alternativní řešení kvůli chybějící infrastruktuře neexistuje,“ uvedl. Maďarsko a Slovensko už asi týden nedostávají ropovodem Družba ropu od ruské firmy Lukoil, neboť Kyjev si tuto firmu v červnu přidal na svůj sankční seznam, čímž nyní zdůvodňuje, proč tranzit ropy od Lukoilu do Maďarska a na Slovensko neumožní.

„Abychom si mohli obstarat ropu z jiných zdrojů, potřebovali bychom novou vlastní infrastrukturu. A pokud ji nemáme a nikdo nám ji nemůže poskytnout, pak si nemůžeme užít svobodu, kterou nám poskytuje diverzifikace,“ řekl podle agentury Reuters maďarský ministr.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings upozornila, že rozhodnutí Ukrajiny zařadit Lukoil na sankční seznam a neumožnit tranzit ropy od Lukoilu do Maďarska a na Slovensko představuje významné úvěrové riziko pro rafinerie, které v obou těchto zemích vlastní maďarská petrochemická společnost MOL. Fitch uvádí, že krok Ukrajiny může mít ve střednědobém výhledu značné dopady na dodávky energií do Maďarska a na Slovensko.

Szijjártó v maďarských médiích zopakoval, že dokud se záležitost s ropou od společnosti Lukoil nevyřeší, Maďarsko bude nadále blokovat vyplacení tranše z Evropského mírového nástroje (EPF), z nějž EU vyplácí podporu Ukrajině.

Trest za invazi

Šéf ukrajinské energetické společnosti Naftogaz výpadek ropy od Lukoilu přiznal. Ukrajina a západní státy sankcemi Rusko trestají za jeho vojenskou invazi na Ukrajinu z února 2022. Z pohledu Ukrajiny, která se před ruskou agresí brání již třetí rok, však jde o pochopitelný krok. Moskva pouze za loňský rok vydělala na vývozu ropy kolem 180 miliard dolarů.

Dodávky Lukoilu přes jižní větev ropovodu Družba představují asi 50 procent jeho objemu. Smlouva společnosti Slovnaft,, s podnikem Lukoil má letos na konci roku vypršet. Analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak se však domnívá, že kdyby nebyly v platnosti protiruské sankce, došlo by k jejímu prodloužení.

Slovnaft, jejímž jediným akcionářem je maďarský ropný a plynárenský koncern MOL Nyrt, však nejede pouze na ruskou ropu. Různé druhy ropy zpracovává již od roku 2016. V loňském roce byl přibližně každý čtvrtý litr motorového paliva v bratislavské rafinérii vyroben z jiné než ruské ropy, vyplývá z údajů podniku. Šlo o surovinu, kterou Slovnaft nakoupil na trhu a dopravil do Evropy po moři. Samotná společnost uvádí, že její celkové náklady na úpravu technologií vyvolané sankcemi vůči Rusku dosahují 200 milionů eur. „Zvyšování flexibility v oblasti zpracování ropy je součástí dlouhodobé strategie skupiny MOL Shape Tomorrow,“ uvedl Slovnaft v tiskové zprávě z konce června.

Investice do nové infrastruktury

S dobudováním kapacit pro směšování rop a nezbytnou výměnou metalurgie začal Slovnaft již v loňském roce. Jedná se o sérii projektů, které na sebe navazují. Rozvrženy jsou do několika fází až do roku 2027, a to tak, aby se úpravy na technologiích realizovaly v průběhu údržby rafinerie. Letošní generální revize spolu s investicemi do úpravy technologií stály přibližně 130 milionů eur.

Neruské ropné směsi nakupuje Slovnaft na volném trhu. Za uplynulý rok a půl společnost koupila, přepravila a následně zpracovala různé druhy rop a jejich směsí původem z USA, Saúdské Arábie, Ománu, Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Iráku, některých regionů severní Afriky nebo Guyany. Ropné směsi, jejichž vlastnosti vyhovují potřebám Slovnaftu, přivážejí tankery do chorvatského přístavu Omišajl, odkud se přepravují ropovodem Adria. Ten se v Maďarsku napojuje na jižní větev ropovodu Družba, kterým se surovina dostane až do Slovnaftu.

„Nákup ropy na trhu znamenal pro nás novou situaci. Museli jsme se rychle zorientovat v možnostech, vybudovat si vztahy s dodavateli a dohodnout výhodné podmínky. Dostupnost suroviny na trhu ovlivňuje také globální geopolitická situace,“ vysvětluje Branislav Vinter, ředitel Výroby společnosti Slovnaft. Zabezpečení takového nákupu i přeprava jsou technicky náročnější a také dražší. Pro technologickou kapacitu potřebuje rafinerie zhruba 5,5 až 6 milionů tun ropy.

Přes padesát procent jde na export

Technologie rafinerie byly historicky nastaveny na ropnou směs REBCO. „V případě ropných směsí z jiných lokalit musíme počítat s jejich specifickým složením a vlastnostmi. Mohou obsahovat větší množství síry, jsou hustší nebo působí korozivně,“ vysvětluje Vinter.

Slovnaft je jedinou slovenskou rafinerií a zajišťuje dostatek motorových paliv pro celé Slovensko. Více než polovinu výroby exportuje do zahraničí. Česká republika, Rakousko ale ani Polsko nejsou ve výrobě paliv soběstačné, což se týká především motorové nafty. Kromě motorových paliv vyrábí Slovnaft také primární plasty, topné oleje, různé chemikálie, letecká paliva a další produkty.

Snížení produkce Slovnaft zatím neohlásil. Zároveň platí, že Slovensko i Maďarsko mají strategické zásoby ropy a ropných produktů právě na vykrytí podobných nečekaných výpadků.

„Na velkoobchodním trhu nejsou zatím žádné problémy,“ potvrdil pro iDNES.cz Tomčo. Jak dodává, velkoobchodní ceny paliv dokonce klesají, jelikož klesá i cena ropy na světových trzích. Cena ropy Brent je na úrovni 81 USD za barel, přičemž na počátku července byla cena 86 dolarů za barel.

„Výhled pro motoristy v Česku je příznivý. Do konce července zlevní zejména nafta, a to až o 30 haléřů na litr. U benzínu očekáváme pokles průměrných cen o přibližně 15 haléřů na litr,“ uzavírá analytik.