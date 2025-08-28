Let z Korfu do Brna kvůli závadě motoru přistál jen s jedním ještě v Řecku

Na palubě letu mířícího do Brna bylo 189 pasažérů a šest členů posádky. Vyplývá to z informací, které poskytla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.
„Posádka letadla z preventivních důvodů motor vypnula v souladu s bezpečnostními předpisy a doporučením výrobce letounu a letadlo bezpečně přistálo,“ uvedla mluvčí. Dodala, že nešlo o požár motoru, jak se objevilo na sociálních sítích, ale o takzvanou pumpáž, kterou může způsobit například střet s ptákem, kterého motor letadla nasaje.
Pro pasažéry do Prevezy přiletí náhradní letadlo, řekla Dufková. Jeho odlet do Brna je naplánovaný ještě během dneška.
Přistát na jiném letišti musel tento týden také let stejného dopravce z Prahy do španělské Murcie. Pilot vyslal nouzový signál kvůli zdravotnímu stavu jednoho s pasažérů a letový provoz ho nasměroval na nouzové přistání v Barceloně.