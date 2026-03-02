Letiště v Dubaji částečně obnovila provoz. Smartwings tam ráno vypraví letadlo

„Letiště v Dubaji obnovilo v omezené míře provoz a my jsme získali povolení a slot. Zítra (v úterý) vypravíme let z Prahy s odletem v 08:30,“ uvedla mluvčí. Odlet z Dubaje zpět do Prahy je naplánován na 19:55 tamního času, vyplývá z informací na webu společnosti Smartwings.
V Praze na Letišti Václava Havla by měl letoun přistát krátce před půlnocí.
V ohroženém regionu, kde v sobotu Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu, je podle systému dobrovolných registrací Drozd asi 6700 Čechů.
V neděli podle něj bylo asi 3500 Čechů ve Spojených arabských emirátech, v Ománu zhruba 900. V řadě zemí na Blízkém východě je po americko-izraelských útocích na Írán uzavřený letecký prostor.
Smartwings již v pondělí vypravila dvě letadla do Ománu pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí s cestovní kanceláří. Přistát zpátky v Praze by mohly v noci na úterý, dohromady přepraví kolem 400 lidí.
Pro Čechy se vypravují také armádní letouny, situace se podle ministra zahraničí Patra Macinky (Motoristé) a premiéra Andreje Babiše (ANO) neustále mění.
„Mám pro vás nejnovější informace k repatriacím. Protože se ta situace neustále vyvíjí, museli jsme operativně změnit i původní plán letů. Dobrá zpráva je, že v důsledku těch nových událostí jsme se rozhodli, že přidáme ještě třetí zemi, odkud budeme vozit naše občany zpět domů. Takže repatriace bude probíhat z Egypta, Jordánska a nově i z Ománu,“ napsal Babiš v pondělí večer na síti X.
Dubaj se opět probouzí
Agentura Reuters v pondělí odpoledne uvedla, že dvojice letišť v Dubaji večer částečně obnoví provoz. Bude to ale ve velmi omezené míře. Velké množství letů je proto nadále zrušeno.
Prvních 16 letů vypravila společnost Etihad z letiště v Abú Zábí. Spoje jsou určené pro přepravu cestujících, kteří uvázli v zahraničí. Stránky společnosti tvrdí, že pravidelné lety jsou stále pozastavené. Z Dubaje podle serveru Flightradar24 odletělo do Atén letadlo společnosti AirBaltic, které však nemá na palubě cestující.
Vypravení prvních leteckých spojů oznámily na pondělní večer také aerolinky Emirates a FlyDubai. První letadlo Emirates podle serveru Flightradar24 odlétlo z Dubaje v pondělí odpoledne.
Vláda v Dubaji doporučila cestujícím, kteří tam uvázli, aby na letiště jeli, až k tomu budou vyzváni svou leteckou společností. Stejnou výzvu má na svých stránkách i společnost Emirates.
Podle serveru Flightradar24 jsou však v regionu stále problémy pro leteckou přepravu. Server poukazuje například na rušení signálu GPS.
Naopak letecká společnost Air France podle agentury AFP oznámila, že prodlužuje pozastavení svých letů na Blízký východ až do čtvrtka.
Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé útoky na Írán. Důvodem útoku je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit íránskému režimu získat jadernou zbraň. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Ty se kromě Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, v Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku.
V pondělí se vzdušné operace mezi Izraelem a Íránem rozšířily. Izrael zasáhl Libanon po útocích Hizballáhu a Teherán odpověděl střelami a drony na státy v Perském zálivu a britskou leteckou základnu až na Kypru.