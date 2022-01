Smartwings odlétly za lepším. Početná flotila českých letadel se na zimu vydala za výdělkem do světa

Třiačtyřicet. Přesně tolik boeingů, každý pro zhruba dvě stovky cestujících, spadá pod tuzemskou leteckou skupinu Smartwings Group. Před pandemií se nezastavily. S příchodem koronaviru se však pro společnost staly naopak přítěží. Práce pro ně nebyla, obrovské náklady ale zůstaly.

Do vzduchu se většina z nich vrátila až loni v létě. I tak ale bylo předem jasné, že by se v zimě mohl smutný scénář opakovat.

„Česko je malý stát a má omezenou skupinu cestujících,“ řekl již dříve v rozhovoru pro Lidovky.cz generální ředitel a částečný vlastník Smartwings Group Roman Vik. Dodal, že Česko je sice pro společnost stále klíčové, pokles zájmu je zde ale hned znát. Společnost proto na letošní zimu pronajala desítky svých letadel zahraničním aerolinkám.

Blízký východ i USA

„Každý takový kontrakt nám pomůže zajistit práci našim kvalifikovaným zaměstnancům v zimním období, kdy je poptávka po létání v Evropě nižší a odvětví letecké dopravy se stále vzpamatovává z koronavirové krize a potýká se s přetrvávajícími omezeními,“ zdůvodnil Vik.

Nejvíce, tedy šest letadel i s tuzemským personálem, létá v Izraeli pro tamní společnosti Israir a Arkia. Z letiště v Tel Avivu zajišťují spojení například do Atén, Sofie, Říma, Tbilisi, Marrákeše, Jerevanu a na další místa. Podle informací serveru Lidovky.cz navíc Smartwings plánují počet letadel v Izraeli postupně až zdvojnásobit.

Další tři stroje i s českými posádkami aktuálně létají také pro americkou společnost Swift Air. Ze základen v Milwaukee a Lansingu česká letadla zajišťují spoje do Mexika, Dominikánské republiky a na Jamajku.

Smartwings od loňského podzimu provozují také charterové lety z Německa a Švýcarska pro místní cestovní kanceláře a aktuálně se účastní také kontraktu ve Finsku. Dále létají ze základen v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, ve Francii a na Kanárských ostrovech.

„Kromě pravidelných linek a charterových letů zajišťujeme také velké množství speciálních letů pro mezinárodní firmy, světové humanitární a sportovní organizace,“ doplnila mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková s tím, že aktuálně dvě letadla létají například ze základen v Saúdské Arábii.

V Česku práce není

Z pražského letiště sice Smartwings dlouhodobě přepravují nejpočetnější část cestujících, v současném nejslabším období roku však z hlavního letiště v Česku provozují lety zhruba pouze do desítky destinací. Aktuálně v rámci zimního letového řádu nabízejí lety do Dubaje, ománské Salály, do egyptských letovisek, do španělské Málagy, na Kanárské ostrovy, na Kapverdy či na Zanzibar a do Keni.

Poptávka po letech z Česka je však ještě nižší, než společnost původně čekala. Začátkem ledna tak navíc došlo k dalším škrtům v zimním letovém řádu. U Smartwings šlo o 15 procent, v případě sesterských Českých aerolinií dokonce o 30 procent linek.

„Leden a únor patří obecně co do poptávky k nejslabším měsícům, v kombinaci s omicronem je dopad ještě významnější. Tato situace se pochopitelně odráží na počtech rezervací,“ vysvětlila Dufková. Upřesnila, že se rušení linek dotklo spojů na Madeiru, do Londýna, na Mallorku a do Petrohradu.

V případě ČSA pak došlo k dočasnému zrušení spojů do Paříže, do Kodaně a do Stockholmu.

Obě aerolinky se přitom ještě nevzpamatovaly z krizového roku 2020, kdy letecký provoz v Evropě načas zastavil koronavirus. Pro Smartwings skončil se ztrátou 2,5 miliardy korun, dopravce také čerpá dvoumiliardový úvěr se státní zárukou.

Výsledek za loňský rok už by se měl podle finančního ředitele Smartwings Jiřího Jurána pohybovat v kladných číslech. „V průběhu roku 2022 věříme v další oživení poptávky,“ říká Jurán.

Nejistý je však osud Českých aerolinií, které stále zůstávají v insolvenci.