Experti upozorňují zejména na historickou ztrátu českého dopravce a na to, že český trh je příliš malý na dlouhodobé fungování samostatných aerolinií bez silného kapitálového zázemí.
Pegasus Airlines má koupit České aerolinie (ČSA), které Smartwings vlastní, za 154 milionů eur (3,8 miliardy korun), oznámila v pondělí turecká firma. Transakce zahrnuje jak společnosti, tak související pohledávky.
Obchod ještě musejí schválit úřady v ČR a v jiných zemích, kde Smartwings působí. Podle médií měl o Smartwings vážný zájem i polský letecký dopravce LOT.
Podle Miroslava Šplíchala z Vysokého učení technického Brno (VUT) je současný evropský trh pro menší dopravce extrémně náročný.
„Obecně je v současnosti letecká doprava v EU liberalizovaná a na evropském trhu panuje vysoká konkurence mezi dopravci. Stav příznivý pro cestující a vedoucí k nízkým cenám letenek. Tento stav příliš nepřeje menším společnostem s ohledem na nezbytné vysoké náklady, které obnáší provoz letecké společnosti,“ sdělil ČTK.
Podotkl, že náklady v oboru porostou kvůli kompenzacím za emise uhlíku. Česko je podle něj navíc příliš malý trh, aby na něm obstály firmy bez silného kapitálu.
Možné výhody ve spojování aerolinií vidí Jakub Kraus z pražského ČVUT, podle kterého může mít integrace pozitivní efekt díky širšímu geografickému pokrytí, pokud bude zachován současný provoz.
„Věříme tedy, že pro Smartwings to nebude znamenat významné negativní změny v České republice, ale spíše pozitivní s dalším rozvojem,“ uvedl.
České letectví prodejem Smartwings podle Šplíchala ztrácí část tradice. Už před několika lety skončily České aerolinie, které patřily k nejstarším leteckým dopravcům na světě, a nyní může zmizet i Smartwings. Obě firmy přinášely pocit hrdosti.
„Tento pocit hrdosti s převzetím společnosti Smartwings zřejmě zmizí, pokud nový obchodní model bude zahrnovat rebrand letadel,“ dodal s tím, že by byla ztráta, kdyby z letadel zmizela i česká registrace OK.
Také podle Iva Drahotského z Univerzity Pardubice jde o historický milník. „Akvizice společnosti Smartwings zahraničními aerolinkami znamená v podstatě finální konec národních aerolinek v České republice,“ uvedl.
Poznamenal, že Smartwings mají kvalitní letadlový park a údržbu letadel. Věří, že bude nový vlastník využívat aktiva Smartwings s péčí řádného hospodáře. Do budoucna očekává posílení mezinárodního významu společnosti Pegasus.
Podle Drahotského se jedná o obdobnou situaci jako s námořní plavbou. Flotila Československé námořní plavby byla ve své době druhou největší flotilou z vnitrozemských států na světě. Československá námořní plavba vlastnila 44 lodí, její historie skončila v roce 1998, kdy byly postupně zbývající lodě rozprodány.