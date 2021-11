Smartwings se probraly z narkózy, říká jejich generální ředitel. Doufá, že České aerolinie nezmizí z registru

Lidovky.cz: Na pražské letiště se koncem října zařadila konkurenční aerolinka Eurowings, dceřiná společnost Lufthansy. Co na její příchod říkáte? Nebojíte se, že kvůli Eurowings přijdete o značnou část klientely?

Bojíme, nebojíme. Tak to v letectví zkrátka chodí a my s tím musíme bojovat. Teď například posíláme do Tel Avivu dalších šest letadel a s tamním dopravcem Israir máme dlouhodobě dobré vztahy.