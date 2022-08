Smrskflace. Přichází doba, kdy se firmy snaží nesnižovat cenu, ale zmenšovat výroby

V zahraničí, ale i v Česku dochází v posledních letech k nenápadnému zmenšování porcí balených i nebalených potravin. Podle agentury Bloomberg takzvanou smrskflaci (z anglického termínu hrinkflation, jenž vznikl spojením slov smršťování a inflace – pozn. red.) využívají i ti největší výrobci. Včetně třeba Pepsi, Mondelez či německého výrobce mléčných výrobků Müller či Nestlé.

„Přestože se Nestlé snaží minimalizovat dopady mimořádně vysoké inflace díky zavádění nových technologií, digitalizaci a zvyšování efektivity výrobních a interních procesů, nejsme schopni nadále nárůsty všech vstupů kompenzovat,“ uvedla mluvčí české pobočky firmy Tereza Skrbková. Nestlé a řada dalších tak stojí před rozhodnutím, zda zdražit, nebo zmenšit balení a cenu zachovat.

Vít Hradil, analytik společnosti Cyrrus, soudí, že pro výrobce je přínosnější změnit cokoliv jiného než prodejní cenu, protože tu si člověk kromě designu pamatuje nejvíce. „Běžně si zjednodušujeme rozhodování schématem ‚známý obal + cenovka‘ a právě cenu následně považujeme za jedinou proměnnou, aniž bychom pravidelně ověřovali, zda se mezitím nezměnilo například složení či právě objem,“ řekl Hradil serveru Lidovky.cz. Právě toho ale mohou využít prodejci a nepozorovaně změnit složení nebo gramáž výrobku.

Smrskflace přitom sama o sobě nemusí být proti tržním pravidlům. „Pokud je změněná hmotnost, objem či například množství nabízeného zboží adekvátně uvedeno na obalu, pak je informační povinnost vůči spotřebiteli splněna,“ připomíná Hradil. Jestliže si tak kupujete pravidelně nějaký výrobek v domnění, že váží pořád stejně, může se vám stát, že se za tu dobu zboží nepozorovaně zmenšilo nebo změnilo složení.

Menší talíře i méně masa

Podle garanta projektu Moje restaurace Luboše Kastnera přikročily restaurace a další stravovací místa k podobným krokům, jak překonat dopady inflace. V gastronomii lze podle něj ušetřit několika způsoby. Ty Kastner rozdělil na špatný a lepší směr: „Špatným směrem je používání polotovarů a náhražek, tato praktika se týká zejména těch provozoven, které se prezentují nižší cenou. Patří sem i to, že dostanete například více knedlíků a omáčky, ale méně masa,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Tím lepším směrem je podle Kastnera s ohledem na zdražení masa změnit strukturu menu a přidat více bezmasých jídel. „V nabídkách se objevuje vice jídel, která mají nižší nákladovost. To jsou zejména těstoviny, vegetariánské pokrmy a prvky asijské kuchyně, kde je pouze minimum nákladově vyšších položek,“ popisuje Kastner.

Další cestou je i zmenšení pokrmu, jež se zamaskuje opticky. Tato možnost ale není tak jednoduchá. Většinou provozovatelé musí zmenšit i talíř, aby porce vypadala opticky podobně, to ale vyžaduje další investice.

„Některé podniky i lehce v panice mění koncept, ale to vůbec není dobrá cesta. Podle mě se musí restauratéři soustředit na to, co umí a co dělají dobře, a udělat co nejlepší zákaznický zážitek. Pak se také nesmí bát si říci a obhájit vyšší cenu,“ dodal Kastner. Velkou chybou některých restaurací podle něj bylo, že nezdražily již na začátku jara a nezlepšily kulinářský zážitek.

Osvědčená salámová metoda

Zmenšování porcí či nové, levnější receptury je široce rozšířenou praxí. „Zákazník by v čase citelné inflace cen potravin měl pečlivěji než jindy pročítat údaje o složení, objemu či gramáži výrobku a umět posoudit, zda se nestává obětí právě smrskflace. Pokud má podezření, že prodejce jedná nekale, neměl by váhat se obrátit na Českou obchodní inspekci,“ radí Lukáš Kovanda, šéfekonom Trinity Bank. Kupujícímu mohou pomoci srovnávací internetové stránky. Další možností je například kupovat zboží pod značkami supermarketů, jež nabízejí dobrý poměr ceny a kvality.

Smršťování porcí přitom není novinkou u nás ani v zahraničí. Už v roce 1969 na tuto praxi upozornil humorista Art Buchwald. Smrskflace se pak v 70. letech rozšířila po celém světě. „V Česku v uplynulých letech přišly o deset gramů tyčinky Deli nebo Snickers. Tyčinka KitKat Chunky měla původně 50 gramů, po prvním ztenčování se snížila na 48 gramů a dnes váží jenom 40 gramů. Čokolády Figaro, Studentská pečeť, Milka nebo tyčinka Margot ztratily během pár let 20 gramů,“ vypočítává Kovanda s tím, že se to netýká pouze cukrovinek. Výjimkou tak nejsou ani alkoholické nápoje, u kterých se snižuje objem nebo procento alkoholu. Zmenšují se dokonce i nepotravinářské výrobky typu kosmetiky nebo mycích prostředků.