Sociální pojištění 2027: Lidé s vysokými příjmy zaplatí více. Strop vzroste

Pro výpočet ročního sociálního pojištění je stanoven strop, z hrubé mzdy nebo vyměřovacího základu nad tento limit se již sociální pojištění neplatí. Nepřímo je tak stanoveno i maximální roční sociální pojištění, které může zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) zaplatit.
„Zatímco u příjmů ze zaměstnání a podnikání je pro sociální pojištění stanoven maximální vyměřovací základ, příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu sociálnímu pojištění vůbec nepodléhají,“ doplňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
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Limit pro rok 2027 se zvýší
Maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění je legislativou stanoven na 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2027 je tak ročním stropem částka 2 479 824 korun, zatímco pro rok 2026 je stropem částka 2 350 416 korun.
Z částky nad strop neplatí již sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel. Za výpočet a odvod sociálního pojištění ze zaměstnání je zodpovědný zaměstnavatel, zaměstnanec si sám sociální pojištění neodvádí.
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Zvýšení stropu pro lidi s nadstandardními příjmy znamená vyšší platby na sociálním pojištění. „Například podnikatel se základem daně ze samostatné činnosti pět milionů korun zaplatí za rok 2026 na sociálním pojištění 686 322 korun a v roce 2027 již 724 109 korun, což je o 37 787 korun více. V obou případech se roční sociální pojištění vypočítává z maximálního vyměřovacího základu,“ přibližuje Gabriela Ivanco.
OSVČ a dobrovolná účast na nemocenském pojištění
Ani OSVČ, která odvádí pojistné na důchodové pojištění z maximálního vyměřovacího základu, není automaticky účastna nemocenského pojištění. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná. U zaměstnanců naproti tomu vzniká při splnění zákonných podmínek účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání povinně. Sociální pojištění ze zaměstnání totiž v sobě zahrnuje i nemocenské pojištění.
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„Povinná účast zaměstnanců na nemocenském pojištění při splnění zákonných podmínek představuje důležitou ochranu zejména při delší pracovní neschopnosti, zatímco u OSVČ je účast na nemocenském pojištění dobrovolná,“ dodává Gabriela Ivanco.
Vysoké platby sociálního pojištění a státní dávky
Zaměstnanci s velmi vysokou mzdou mají pochopitelně vyšší případnou nemocenskou, mateřskou, ošetřovné nebo státní důchody (starobní i invalidní důchod) než zaměstnanci s nízkou mzdou, platí totiž vyšší sociální pojištění.
Náhradový poměr v procentním vyjádření mají ale zaměstnanci s vysokou hrubou mzdou nižší než zaměstnanci s nízkou mzdou, protože při výpočtu nemocenských dávek i státních důchodů je výrazně zastoupen prvek solidarity.
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„Příjem nad maximální vyměřovací základ se již do vyměřovacího základu pro sociální pojištění nezahrnuje, a nemůže proto dále zvyšovat vyměřovací základ zohledňovaný pro budoucí důchod,“ upozorňuje daňová poradkyně.