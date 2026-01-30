Počet nově připojených fotovoltaických elektráren (FVE) klesl v Česku v roce 2025 na 27 298 o celkovém výkonu 696 megawatt peak (MWp). Oproti roku 2024 to představuje propad o více než 17 tisíc instalací a 271 MWp, tedy skoro třetinu výkonu, konstatovala v polovině ledna Solární asociace ČR.
Po extrémním boomu v předchozích letech došlo k ochlazení poptávky, což řadu firem dovedlo k finančním problémům a následnému úpadku. Přesný počet všech zaniklých subjektů včetně drobných montážníků bez zaměstnanců je těžké vyčíslit v jedné cifře, nicméně podle odborových registrů se v insolvenci ocitlo přes 220 firem z oblasti obnovitelných zdrojů. Šlo i o podniky, jež měly potíže poslední dva roky a které vývoj v roce 2025 dorazil. Odborníci se obávají, že další krachy budou pokračovat i letos.
„Zatímco v letech 2022–2024 se insolvence týkaly spíše firem bez dlouhodobých zkušeností v solárním sektoru, tak loni se situace změnila a do problémů se dostaly i zavedené, solidní společnosti“ sdělil pro iDNES.cz Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.
Insolvence podle něj nezpůsobily chyby vedení, ale kombinace opakovaného pozastavení a změny dotačních titulů, problémy se stavebním povolením, připojováním a další nečekané okolnosti. „Ty měly v mnoha případech negativní dopad na cash-flow firem, protože zákazníci nechtějí uzavírat smlouvy v době, kdy nejsou vypsané dotace anebo jejich podmínky jsou nejasné,“ říká Krčmář.
Také podle Lubomíra Kuchynky, místopředsedy Asociace pro využití čerpadel (AVTČ) a CEO společnosti AC Heating je velmi pravděpodobné, že počet obchodních a a instalačních firem zabývajících se oborem FVE, které musely v Česku skončit, není konečný. Hlavní důvod poklesu zájmu o fotovoltaické elektrárny vidí ve snížení dotační podpory v kombinaci s uklidněním situace na energetickém trhu. „Současně s tím však došlo i částečně k nasycení trhu. Nových zákazníků za podmínek nižší podpory nebylo tolik jako v době energetické krize,“ dodává.
Podle Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) se kvůli nižším cenám elektřiny výrazně prodloužila návratnost domácích FVE. Část zákazníků přešla do vyčkávacího režimu, investice přestala působit jako urgentní finanční úspora. K tomu krácení podpory v programu Nová zelená úsporám zcela změnily ekonomiku projektu. „U řady domácností už dotace nepokryla rozdíl mezi „chci hned“ a „ještě počkám“, takže se část poptávky odložila,“ popisuje Lenka Brandtová, tisková mluvčí CAFT.
Třetím faktorem poklesu instalací domácích fotovoltaických elektráren se stalo zúžení okruhu příjemců podpory, zejména zavedení majetkových kritérií (tzv. majetkový test). „Pro část lidí, kteří uvažují o instalaci FVE, je dotace zapovězena, což opět vedlo k odkládání rozhodnutí,“ zdůrazňuje mluvčí.
Plošný scénář, že by firmy padaly jak domino Cech akumulace a fotovoltaiky neočekává. „V praxi zpravidla končí dodavatelé, kteří nedokázali firmu restrukturalizovat, přizpůsobit se nižší poptávce a zaměřit se na jiný segment zákazníků, případně se vrátit k širší původní náplni, jako jsou instalace elektrických zařízení, jiné zdroje tepla apod.,“ uvádí Brandtová. Jak dodává, naopak firmy, které dokázaly diverzifikovat zvládají situaci výrazně lépe.
Prozatím se čeká, co bude dál
Letošní vývoj bude podle Cechu hodně záviset na tom, jak budou nastavena pravidla v Nové zelené úsporám. Podmínky programu jsou stále předmětem diskusí a nebyly zveřejněny. Nová vláda však již dala najevo, že musí pracovat s dostupnými finančními prostředky a realistickým výhledem příjmů z emisních povolenek.
Nálada mezi realizátory je nyní spíš vyčkávací a opatrná. Trh je teď v situaci, kdy cena vstupů roste, zatímco cena elektřiny pro koncové zákazníky klesla, mimo jiné i díky zrušení poplatku za obnovitelné zdroje, takže ekonomika domácích instalací je méně přesvědčivá než v minulých letech.
Dan Štajner, obchodní ředitel společnosti Greenbuddies však uvádí, že u některých krachů solárních firem převládly individuální důvody. „Typickým příkladem byl nákup panelů na sklad, které následně zlevnily o 60 procent a staly se neprodejnými, což dostalo firmu do potíží s peněžními toky. Problémy způsobilo i financování na dluh a následná neschopnost splácet,“ říká zástupce firmy, která se specializuje na komerční fotovoltaická řešení, bateriová úložiště a budování infrastruktury pro elektromobilitu.
Hlavní příčinou konce zkrachovalých solárních firem byl podle Štajnera extrémní tlak na cenu. „Trh i poradci zákazníků často hodnotili nabídky pouze podle ceny, nikoli podle kvality a rizik. Některé firmy se navíc chybně předzásobily technologiemi, které následně zlevnily,“ konstatuje.
Greenbuddies dlouhodobě staví na diverzifikaci, transparentnosti a na obezřetnosti. „Nevstupujeme do zakázek bez bezpečné marže, se zákazníky otevřeně diskutujeme podmínky a zároveň se soustředíme i na zahraniční trhy,“ popisuje obchodní ředitel společnosti. Greenbuddies se však věnuje velkým instalacím, a to jak polním, tak střešním. V posledních letech se nedílnou součástí jejích projektů stala bateriová úložiště, která realizuje v Česku, Německu a dalších zemích.
Konec boomu, tempo instalací je udržitelné
Na rozdíl od instalací domácích fotovoltaik ty firemní vykazují setrvalou kondici. Nově zprovozněné firemní FVE už výkonem výrazně překonávají rezidenční sektor a jejich průměrná velikost se loni vyšplhala na 122 kWp. Stále větší množství z nich (57 procent v roce 2025) zároveň může poslat vyrobenou elektřinu do baterií, zdůrazňuje Asociace AKU-BAT CZ.
Společnost ČEZ Distribuce připojila loni k distribuční síti 17 967 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 491,6 MW a téměř 88 procent instalací bylo vybaveno bateriovým úložištěm. Pro srovnání, rok předtím ČEZ připojil do sítě 28 853 FVE s instalovaným výkonem 630,7 MW a za rok 2023 to bylo dokonce 52 109 FVE s výkonem 605,5 MW.
Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, loni připojila do své sítě celkem 8 214 nových fotovoltaických elektráren o souhrnném výkonu 183,99 MWp. „Po mimořádném boomu před třemi lety aktuálně vidíme spíše návrat k udržitelnějšímu tempu rozvoje fotovoltaiky. Počet nových elektráren klesá, ale jejich výkon zůstává vysoký, což ukazuje na posun k větším a technicky vyspělejším projektům. Z masového trendu se stává standardní součást energetiky a distribuční soustavy,“ uvádí Pavel Čada, jednatel EG.D.
Pozor na nereálné sliby
Trh se sice po velkém solárním boomu pročistil, podle odborníků však stále platí, že obezřetnost při výběru realizační firmy pro fotovoltaiku je klíčová. Špatná volba může znamenat roky problémů se servisem.
V úvodu je dobré prověřit historii a finanční stabilitu konkrétní firmy a neorientovat se u toho počtem hvězdiček na Googlu. Je třeba vidět reálné instalace v okolí a ideálně mluvit s majiteli po roce provozu. Pokud firma vyžaduje stoprocentní zálohu předem, je lepší vzít nohy na ramena. Standardem je záloha kolem 50–60 procent.
Fotovoltaika také není jen o přivrtání panelů na střechu, jedná se o zásah do elektroinstalace domu. Montéři musejí mít pro podobné úkony příslušné osvědčení. Potenciální klient by měl zpozornět v případě nátlaku na podpis. Věty typu „Tahle akce platí jen do zítra,“ jsou podezřelé a podobně také příliš nízká cena. Té lze dosáhnout například šetřením na bezpečnosti nebo levné kabeláži. A nakonec nenaletět slibům o nereálných výnosech. Fotovoltaika v Česku v lednu opravdu neutáhne celé tepelné čerpadlo.
Odborné asociace již pomáhají zákazníkům firem, které ukončily činnost. Loni Cech akumulace a fotovoltaiky spustil projekt „Pomocná ruka“, v rámci kterého nabízí síť prověřených firem připravených poskytnout majitelům fotovoltaik rychlou a kvalifikovanou pomoc, a to pokud jde o servis, revize nebo opravy jejich FVE.
Podobně postupuje Asociace pro využití čerpadel. „Máme seznam firem, které umějí jednotlivé značky tepelných čerpadel servisovat, tehdy požadavek předáme k dodavateli, výrobci, případně montážní firmě. Pokud se jedná o servis produktu výrobce, který není u nás členem, pak se i tak snažíme najít servisní firmu pro dané tepelné čerpadlo,“ vysvětluje Lubomír Kuchynka, místopředseda AVTČ .
Potvrzuje, že jakýkoliv zákazník, který se ocitne v nesnázích a bez podpory, je vítán. „Někdy se stává, že jde jen o formální věc, případně pomoc s nastavením. Máme i případy, kdy nekompetentní dodavatel celou instalaci pokazí a sanace takové „parády“ je opravdovou výzvou. Solidní dodavatel je u investice s životností v řádu desetiletí absolutní základ,“ dodává Kuchynka.