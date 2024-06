Solár stočený do ruličky. Australští vědci představili ohebný a účinný panel

Zatímco tradiční solární panely jsou rozměrné a těžké, nově představené technologie tato negativa nemá. Australští vědci slibují, že jsou navíc na dobré cestě ke zvýšení praktické použitelnosti, píše portál The Guardian. Panely by se mohly brzy objevit třeba na markýzách nebo dokonce automobilech.

Nový solární panel je navíc jednoduše smotatelný do role. Výhodou má být i poměrně nízká výrobní cena. „Je to životaschopný způsob výroby solárních článků,“ říká k objevu vedoucí vědeckého týmu organizace CSIRO v oblasti obnovitelných zdrojů Anthony Chesman.

Přeměna sluneční energie na elektřinu

Výzkumníci slibují, že panel by měl být schopný pracovat minimálně s jedenáctiprocentní účinností. Pro srovnání pevná fotovoltaika začíná s účinností kolem hranice 18 procent. Rozdíl tedy není tak propastný, a to mimo jiné i díky minerálu perovskit, který je v solární energetice stále oblíbenější a rozšířenější. Jeho předností totiž je, že zvládne přeměnit fotony na elektrickou energii.

Co je perovskit? Minerál perovskit byl objeven na Urale v roce 1839. Tuto sloučeninu oxidu titaničito‑vápenatého v krystalické formě našel německý chemik Gustav Rose, popsal ji a pojmenoval podle ruského mineraloga a diplomata Lva Alexejeviče Perovského. Jak se později ukázalo, uměle se dá vytvořit mnoho sloučenin označovaných perovskity. Mají podobnou krystalickou strukturu jako původní minerál, ale mohou se skládat z různých prvků. A právě sloučeniny halogenů s kovy se osvědčily ve fotovoltaice.

Profesor Aram Ammasian uvádí, že zabudování perovskitových materiálů do stávajícího systému křemíkových solárních článků zvýší účinnost z 25 na 40 procent a zároveň by se využila stávající technologie.

Zvýšit účinnost se povedlo zejména díky integraci strojového učení do výrobního procesu. I přes velký pokrok však tyto solární panely za běžnějšími křemíkovými alternativami zaostávají a jejich širší potenciální využití na trhu je stále během na dlouhou trať. V některých situacích však už nyní přicházejí do úvahy, a to zejména v případě důlních či zemědělských provozů.

Využití hlavně v zemědělství

Expert na problematiku solárních panelů John Grimes upřesňuje, že nová technologie by se mohla uplatnit na místech, kde je tradiční fotovoltaika příliš těžká. „Jde třeba o haly a farmy s kuřaty, jejichž konstrukce často není uzpůsobena pro to, aby zvládla unést těžké solární panely na střeše,“ doplňuje.

Podobný názor má i Anthony Chesman, který na projektu už několik měsíců pracuje. „Existují subjekty, které chtějí využívat solární energii v prostorách, do kterých se křemík nehodí,“ uvedl pro The Guardian Anthony Chesman s tím, že do budoucna se chce zaměřit na výrobu ve větším měřítku a ideálně i nastartovat efektivní komercializaci.

Výhodou nové technologie také je, že se obejde bez drahých materiálů, které jsou pro výrobu klasických panelů takřka nepostradatelné. Řadí se mezi ně třeba i zlato.