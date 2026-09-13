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Osobních bankrotů loni ubylo. Může za to lepší situace domácností, říká analýza

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  7:48aktualizováno  7:48
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Soudy v ČR od ledna do konce srpna 2026 vyhlásily 9 869 osobních bankrotů, meziročně je to pokles o osm procent. Soudy zároveň přijaly 10 121 návrhů na osobní bankrot, rovněž o osm procent méně než za prvních osm měsíců roku 2025. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

„Meziročně v tomto období soudy vyhlásily o 870 osobních bankrotů méně. I tak je jejich počet stále o něco vyšší než v letech 2023 a 2024. Situace v jednotlivých krajích je rozdílná. Ve třech krajích soudy vyhlásily více osobních bankrotů než v minulém roce. Stále platí, že osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Úvěry na spotřebu domácností podle ní rostou více než třikrát rychleji než jejich bankovní vklady. Stále však přetrvává podstatný rozdíl mezi objemem vkladů a objemem celkových úvěrů domácností. Podíl nevýkonných úvěrů domácností na spotřebu se mírně snižuje, dodala.

„Pokles počtu osobních bankrotů o osm procent může souviset především s postupným zlepšováním finanční situace domácností. Po odeznění vysoké inflace se stabilizoval růst životních nákladů a domácnostem se zvýšil prostor pro splácení závazků,“ řekla ředitelka poradenské společnosti Crowe Ivana Brancuzká.

Roli může podle ní hrát také pokles úrokových sazeb, který postupně zlevňuje financování a umožňuje části dlužníků lépe zvládat jejich závazky. Vývoj ale nelze interpretovat jako plošné zlepšení finanční kondice domácností, podotkla.

Od ledna do konce srpna soudy vyhlásily nejvíce osobních bankrotů v Moravskoslezském kraji, a to 1 616. Následovaly Ústecký s 1269 a Středočeský kraj s 1 139 bankroty. Nejméně osobních bankrotů připadlo na Vysočinu, a to 310. Ve Zlínském kraji jich bylo 359.

Proti stejnému období roku 2025 se počet osobních bankrotů výrazněji zvýšil pouze v Karlovarském kraji, a to o 13 procent. Mírný růst zaznamenaly také Středočeský a Plzeňský kraj. Ve dvou krajích soudy vyhlásily o více než pětinu osobních bankrotů méně. V Olomouckém kraji jejich počet klesl o 23 procent a v Pardubickém o 22 procent. Počet osobních bankrotů klesl nadprůměrně také v Praze a v Ústeckém kraji, shodně o 15 procent.

Roční míra bankrotů fyzických osob byla nejvyšší v Ústeckém kraji, ve kterém připadlo 28 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel starších 15 let. V Karlovarském kraji to bylo 24 bankrotů a v Moravskoslezském 23. Bankrotem jsou nejméně ohroženi obyvatelé hlavního města a Zlínského kraje, ve kterých připadlo deset bankrotů na 10 000 obyvatel. Na Vysočině to bylo o jeden bankrot více. V průměru za všechny kraje na 10 000 obyvatel připadlo 16 osobních bankrotů.

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