SpaceX postaví čtvrtý kosmodrom pro Starship. Projekt má stát 100 miliard dolarů

Areál s názvem Starbase Louisiana se má rozkládat v okrese Vermilion Parish na ploše přes 50 tisíc hektarů, osmkrát větší, než činí rozloha Manhattanu. Půjde o první kosmodrom firmy mimo území jižního Texasu. Navržen je tak, aby z něj mohly startovat „tisíce letů Starship ročně“, uvedla společnost.
„Starbase Louisiana bude ve finále disponovat více než tuctem odpalovacích věží, což umožní přes 30 vzletů lodi Starship denně, a stane se tak největší startovací základnou na Zemi!“ uvedl na síti X Elon Musk.
Zakladatel SpaceX a nejbohatší člověk planety je ovšem znám svými často přehnanými sliby a příliš optimistickými termíny, poznamenala agentura AFP.
Pobřežní mokřady se mají proměnit na zcela soběstačný kosmodrom s vlastní výrobou pohonných hmot i elektřiny, kapacitou pro dopravu v hlubokých vodách, zařízeními pro přípravu lodí a pravděpodobně i letištěm, uvedla dále SpaceX.
První Starship odtud má odstartovat už v roce 2029. Podle Reuters půjde o klíčovou základnu pro ambiciózní plány firmy v oblasti vypouštění satelitů s umělou inteligencí.
SpaceX dále uvedla, že díky projektu v regionu vznikne více než 3 tisíce nových pracovních míst. Společnost však čelí také negativním postojům mnoha obyvatel žijících v okolí jejích zařízení, kterým dělá starosti znečišťování životního prostředí či tlak na prodej pozemků, poznamenal Reuters.
Společnost SpaceX už řadu let vypouští své rakety z mysu Canaveral na Floridě, z Vandenbergovy základny amerických vesmírných sil v Kalifornii a ze Starbase, firemního městečka v jižním Texasu, kde firma vyvíjí lodě Starship a provádí zkušební starty.
Základny SpaceX v provozu (modré) a plánovaná nová v Lousianě (červená)
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