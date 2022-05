Na počátku velkých děl je odvaha zadavatele. V Kodani mají sjezdovku hned vedle spalovny

Stejně jako v Praze si u řady z nich hraje se střechou. Vyplatí se proto připomenout jeho spalovnu odpadu v dánské Kodani. Umělý vršek se sjezdovkou Cobenhill ukazuje, že s odvahou lze pojmout i ty nejobyčejnější a běžně opomíjené stavby. Pozornost si může zasloužit i rozvodna na sídlišti nebo elektrárna. Mohou se stát dominantou míst. A stejně jako Cimrman přinesl Pražanům moře, Ingelse přinesl do placatého Dánska horu.

Když v Kodani řeknou, že mezi nejzajímavější stavby patří spalovna, nemusí to vůbec znamenat, že je to nudné město, kde nestojí nic, co by stálo za pozornost. Jde naopak o to, že i spalovna Amager Bakke dostala novou funkci a na její střeše se vybírá vstupné nejen za vyhlídku, ale i za možnost se svést na svahu. To mimochodem vyjde v přepočtu na 500 korun za hodinu, roční permanentka pak na více než 8000. Sjezdovka funguje celoročně. Na místě je také nejvyšší lezecká stěna v Evropě.

Pořád jde o užitečnou stavbu, jež ročně zpracuje na 400 tisíc tun odpadu a vyrábí z něj energii, jíž zpátky zásobuje město. Ingels chtěl vytvořit spalovnu, k níž by lidé chodili trávit volný čas. A to se také děje, o sobotách je sjezdovka vytížená. Těžko říct, jestli se něco takového někdy podaří třeba v pražských Malešicích.