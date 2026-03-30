Španělská letiště ochromila „neomezená“ velikonoční stávka personálu kvůli mzdám

„Píši Vám z letiště z Barcelony. Mám letět letem Smartwings QS1059. Neletíme, protože tady protestují a nikdo na letišti nepracuje,“ napsal redakci iDNES.cz cestující Emil C.
Momentálně stávkují pozemní zaměstnanci společnosti Groundforce. Spory se vedou o způsob, jakým jsou v rámci stávajících kolektivních smluv uplatňovány mzdové a pracovní podmínky. Stávky měly původně začít v pátek, odložili je však na pondělí 30. března, jak píše britský zpravodajský web The Independent.
„Zaměstnanci společnosti Groundforce vyhlásili na dobu neurčitou stávku s platností od 30. března. K částečným zastavením práce dojde v pondělí, ve středu a v pátek ve třech časových úsecích: od 5:00 do 7:00, od 11:00 do 17:00 a od 22:00 do půlnoci,“ oznámil španělský provozovatel letišť Aena. „Ohledně vašich letů se prosím informujte u letecké společnosti,“ dodal.
Očekává se, že se ke stávce připojí i tisícovky zaměstnanců společnosti Menzies Group (Menzies Aviation Ibérica a Menzies Ground Services). Její personál měl stávkovat již minulý víkend, akci však nakonec odvolal. Další 24hodinové stávky plánuje na období mezi 2. a 6. dubnem.
Podobná situace ve Španělsku nastala loni v září. Zaměstnanci letištní bezpečnostní služby zahájili „neomezenou“ stávku a cestující se tak museli popasovat s dlouhými frontami.