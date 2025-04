Experti oslovení deníkem El País tvrdí, že kybernetický útok teoreticky nelze vyloučit, ale akce tak velkých rozměrů a tak synchronizovaná by podle nich byla extrémně obtížná.

„Nikdy jsme neměli tak rozsáhlý výpadek,“ uvedl v pondělí španělský premiér Pedro Sánchez. „Za více než 40 let, co pracuji v tomto oboru, jsem nic takového neviděl,“ řekl deníku El País Jorge Fabra, bývalý ředitel španělské energetické společnosti Red Eléctrica.

Elektřinu ve Španělsku vyrábí zejména jaderné, vodní, solární a větrné elektrárny. Pět jaderných elektráren ve Španělsku má instalovaný výkon 7,4 gigawattů.

V pondělí ve 12:33 zaznamenali ve Španělsku v elektrických sítích velmi silné kolísání toků energie způsobené poklesem výroby elektřiny během pěti sekund o 15 gigawattů, napsal deník El País. Výkyvy, jejichž příčiny se stále vyšetřují, vyvolaly odpojení španělské elektrické soustavy od evropské, přes propojení s Francií.

Toto odpojení vedlo ke kolapsu systému a následnému rozsáhlému výpadku proudu, řekl v pondělí Eduardo Prieto ze společnosti Red Eléctrica. Dodal, že šlo o absolutně výjimečnou událost a že ve Španělsku k události tohoto druhu nikdy nedošlo.

Jako možná příčina se objevily spekulace o kyberútoku. „Kybernetické útoky na energetické sítě jsou možné teoreticky i prakticky, protože energetické infrastruktury jsou velmi složité systémy plné zranitelností,“ řekl Lukasz Olejnik, expert z univerzity King’s College London.

„Útok by například mohl cílit na transformátory nebo rozvodny a poškozovat hardware, který by začal selhávat. Nicméně koordinace tak rozsáhlého a synchronizovaného útoku by byla extrémně obtížná,“ dodal. Také další expert na kybernetické hrozby Martín Vigo považuje takový kybernetický útok za velmi komplikovaný.

Zatím nikdo nepotvrdil ani nevysvětlil spekulace, že příčinou výpadku byl vzácný meteorologický jev ve španělském vnitrozemí. Někteří uvádějí, že výpadek mohla způsobit náhlá změna teplot ve vnitrozemí, jiní tvrdí, že incident mohl vyvolat silný vítr. „Obě možnosti jsou ale velmi nepravděpodobné,“ řekl meteorolog Mario Picazo deníku El Periódico.