Chybí už jen hořčice a prut. V Humpolci mají špekáčkomat, hned vedle prodejny s pivem

  12:02aktualizováno  12:02
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V Humpolci začal fungovat první automat na prodej uzenin. Takzvaný špekáčkomat stojí hned u značkové prodejny pivovaru Bernard a nabízí zboží nonstop. Za projektem stojí společnost Váhala, výrobce masných a lahůdkářských produktů, která už dva podobné zprovoznila jinde. Jde o další příklad toho, jak firmy rozšiřují samoobslužný prodej i mimo běžnou otevírací dobu.
V Humpolci vyrostl již třetí špekáčkomat, který uzenářská firma postavila. (17....

V Humpolci vyrostl již třetí špekáčkomat, který uzenářská firma postavila. (17. června 2026) | foto: Bernard

Před pivovarskou prodejnou se nově objevil automat se špekáčky. (17. června...
Za nápadem špekáčkomatů stojí společnost Váhala, producent a dodavatel masných...
Zaplatit svůj nákup lze pouze kartou, ovšem k dispozici je automat nepřetržitě....
Zařízení je trvale chlazené a provozovatel sleduje teplotu uvnitř boxu online....
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Lidé si v novém humpoleckém automatu mohou koupit špekáčky, klobásy, utopence, paštiky nebo vepřové maso ve skle. K dispozici jsou i další chlazené masné výrobky. Platba je ovšem možná pouze kartou. „Pivo a uzenářské a masné výrobky k sobě prostě patří ať už při opékání a grilování, posezení s přáteli nebo při nákupu na víkend. Tady je vše na jednom místě,“ říká Jana Jelínková, manažerka značkových prodejen Bernard.

Za projektem stojí společnost Váhala, výrobce masných a lahůdkářských produktů. Humpolec je jejím dalším místem, kde tento typ prodeje zkouší. První špekáčkomat firma spustila už loni ve Valašském Meziříčí, další funguje v Hustopečích nad Bečvou.

Pro firmy jsou podobné automaty cestou, jak prodávat bez nutnosti stálé obsluhy a zároveň oslovit zákazníky i ve večerních hodinách, o víkendech nebo na poslední chvíli před grilováním či nákupem na chatu. Výhodou je také umístění u kamenných prodejen, kde automat rozšiřuje jejich provoz v podstatě na 24 hodin denně.

U potravin je ale provoz náročnější než u běžných prodejních automatů. Provozovatel musí splnit hygienické podmínky a zajistit trvalé chlazení. V případě humpoleckého automatu firma uvádí, že teplotu uvnitř sleduje online a nabídku průběžně doplňuje podle zájmu zákazníků i ročního období.

Takzvané vendingové prodeje jsou v Česku stále rozšířenější. Automaty už neslouží jen na kávu, sladkosti nebo balené nápoje. Přes samoobslužné boxy a automaty se prodávají také farmářské výrobky, mléčné produkty, vejce, drogerie, květiny nebo svíčky. Firmy v nich vidí způsob, jak rozšířit prodejní síť s nižšími personálními náklady a zároveň být zákazníkům blíž.

Využili byste podobný špekáčkomat i v okolí vašeho bydliště?

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