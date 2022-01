Kdo může získat příspěvek na bydlení jako pomoc kvůli zdražení energií? Ministerstvo dalo na web kalkulačku

Ze 700 tisíc na zhruba 900 by mohl narůst počet domácností s nárokem na příspěvek na bydlení. Parlament už v souvislosti s dramatickým zdražením elektřiny, plynu a tepla a podporou nízkopříjmových domácností schválil úpravu zákona, ve které ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje při výpočtu příspěvku strop uznatelných nákladů.

Zároveň stát rozšiřuje okruh domácností, na které se tato pomoc vztahuje – z nájemního, vlastnického a družstevního bydlení o lidi v podnájmech a žijící v bytech na základě služebnosti, tedy věcného břemene.

Na pomoc tedy dosáhne víc lidí než dosud. A všem vzroste i částka příspěvku, respektive stropu uznatelných nákladů – takzvaného normativu. V průměru o 1100 až 2100 korun měsíčně. Stát už chystá informační kampaň a rozešle během února dopisy všem důchodcům.

Kalkulačka pomůže s příspěvkem

Dosud příspěvek využívá jen menší část z těch domácností, které na něj mají nárok. Podle detailní analýzy společnosti PAQ Research zhruba čtvrtina. Nově ministerstvo práce odhaduje, že počet domácností, které by mohly navýšený příspěvek na bydlení reálně využít, vzroste na 220 až 280 tisíc. Resort v této souvislosti právě zveřejnil na svém webu kalkulačku (více zde), podle které si může každý zájemce orientačně spočítat výši příspěvku, případně zda na něj má vůbec nárok.



Rozhodujícím parametrem je čistý příjem domácnosti žadatele a to, zda 30 procent (v Praze 35 procent) tohoto příjmu stačí na celkovou sumu nákladů na bydlení. Ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive Úřad práce chystá kromě internetové kalkulačky a rozeslání dopisů důchodcům i další formy prezentace. Jde o to oslovit co nejvíc lidí a všech potenciálních příjemců zvýšeného příspěvku na bydlení.

„Úřad práce v rámci každého správního aktu upozorní na možnosti dávkové podpory, spolupracuje se sociálními pracovníky obcí a předpokládají se vystoupení či jiná forma podávání informací v televizním vysílání, případně rozhlase či tisku,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva Jaroslava Sladká.

Mimořádná okamžitá pomoc

Kromě příspěvku na bydlení může domácnosti, která se ocitne v mimořádné finanční tísni, pomoci i jednorázová dávka takzvané mimořádné okamžité pomoci (MOP). O „klasickou“ MOP lze požádat, když po zaplacení stanovených záloh chybí peníze na zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb.

K dispozici je i dávka „MOP – vyúčtování DPI“, určená pro lidi, kteří se v nouzi ocitli krachem dodavatele energie. V tomto případě je ale podmínkou, že žadatel už přešel od dodavatele poslední instance (DPI) k jinému dodavateli, a to nejpozději do konce roku 2021, a od DPI obdržel vyúčtování uhrazených záloh. To předloží Úřadu práce společně se žádostí, kterou je možné podat na kterémkoli kontaktním pracovišti podle místa, kde klient skutečně žije.

„Pravidla pro vyplácení MOP se zmírnila tak, aby se rozšířil počet lidí, kteří tuto pomoc od státu mohou čerpat. Nově bude možné při posuzování příjmů a nákladů zohledňovat rovněž závazky typu hypoték, leasingů a podobně. Úřady práce budou každou žádost o MOP posuzovat individuálně,“ uvedl k tomu ministr práce Marian Jurečka.