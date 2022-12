Co s použitým spodním prádlem? Kompostování přebíjí drahou recyklaci

Firma Kent z Los Angeles nabízí jedno řešení. Již dva roky prodává řadu plně kompostovatelného spodního prádla. Je vyrobené ze stoprocentní bavlny pima, která má delší vlákna a je známá delší životností než tradiční bavlněné směsi.

Když jsou kalhotky firmy Kent připravené k vyřazení, lze je vyhodit do běžného kompostéru nebo zaslat zpět společnosti, která spolupracuje s partnerem, který z kalhotek udělá zeminu.

Společnosti, které se snaží o využití použitého oblečení, u spodního prádla narážejí na specifické problémy. U prádla firmy Kent je důležité, že používá stoprocentní bavlnu, bez dalších materiálů, syntetických barviv nebo změkčovadel. Zákazníci však často dávají přednost spodnímu prádlu, které je zároveň elastické, což vyžaduje použití spandexu nebo elastanu.

Ani jeden z těchto materiálů se však nedá kompostovat nebo recyklovat a oba mají nízký bod tání, což znesnadňuje jejich zpracování ve větším množství v zařízeních na recyklaci textilu, upozornila zakladatelka a ředitelka společnosti Fabscrap, která se specializuje na recyklaci a opětovné použití textilu, Jessica Schreiberová.

„Většina spodního prádla je z neobnovitelných zdrojů založených na fosilních palivech,“ říká ředitelka skupiny American Circular Textiles Group, která usiluje o politickou regulaci textilního průmyslu. Tyto materiály umožňují roztažnost a zpevnění, což si spotřebitelé oblíbili. Znamená to ale současně, že vůbec nejsou recyklovatelné.

Většina prádla obsahuje také polyester a nylon, tedy materiály, které se stále častěji vyskytují v textilní výrobě jako levná alternativa přírodních vláken jako bavlna. V některém intimním prádle byly zjištěny také vysoké hladiny chemických látek BPA a PFAS, které mohou být ve vysokých koncentracích spojovány s narušením endokrinního systému a rakovinou prostaty a prsu, upozornila vědecká ředitelka Centra pro environmentální zdraví Jimena Díaz Leivaová.

Materiály jako polyester a nylon také uvolňují do přírody mikrovlákna, a to jak při výrobě, tak při praní. Při jejich rozkladu se do ekosystémů uvolňuje množství emisí skleníkových plynů, jako je metan.

Podobně jako firma Kent se řada prodejců spodního prádla snaží najít způsoby, jak snížit ekologickou stopu svých produktů. Nabízejí program zpětného odběru a pracují na recyklaci bavlny z použitého oblečení na vlákna, z nichž by se vyrábělo nové oblečení, jako třeba firma The Big Favorite.

Pozadu nezůstává ani gigant v oblasti spodního prádla, Victoria’s Secret, který hledá způsoby, jak znovu využít spandex ze svých vyřazených výrobků, a zároveň zkoumá biosyntetické materiály vyrobené z kukuřice a Tencel, což je tkanina získaná z eukalyptu.

Američané nemají kompostéry

I u kompostování prádla se však objevují problémy. Většina Američanů nemá přístup ke kompostéru a mnoho obecních kompostáren přijímá pouze zbytky potravin. Analytici také vyjadřují obavy z hygienických důvodů, protože spodní prádlo se stane součástí půdního systému, který se používá i pro pěstování potravin.

Obtížnější je recyklace podprsenek, protože obsahují malé kousky plastu a kovu, které se musí kousek po kousku odstranit, což je nákladný a pracný proces. Také jejich vycpávky jsou často z polyuretanu, který nelze recyklovat. Na druhé straně představují menší hygienické problémy než jiné spodní prádlo, a existuje tak trh s podprsenkami z druhé ruky. Jsou také obvykle odolnější.

Zlepšení recyklovatelnosti intimního prádla bude vyžadovat inovaci materiálů i metod likvidace, v současné době je ale zaměření na trvanlivost možná nejlepší způsob jak udržet spodní prádlo déle mimo skládky. „Tyto předměty lidé obvykle mění jen proto, že se opotřebují,“ upozornila vedoucí oddělení módy v nadaci Ellen McArthurové Laura Balmondová. „Měli bychom se tak hodně zaměřit na to, jak toto zboží udělat odolnější.“