Ropovod, který obejde Hormuz. SAE jeho výstavbu urychlí, funkční má být příští rok

  17:45
Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fudžajra. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Uvedla to podle agentury Reuters vládní tisková kancelář Abú Zabí (ADMO).

Korunní princ Abú Zabí šajch Chálid bin Muhammad bin Zajd nařídil při zasedání vlády státní ropné společnosti Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), aby urychlila práce na projektu ropovodu West-East Pipeline. Podle ADMO se ropovod již staví a jeho provoz má být zahájen příští rok.

Hormuzský průliv je od vypuknutí války USA a Izraele s Íránem letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou, před válkou jím procházelo 35 procent celosvětového obchodu s ropou po moři. Jeho uzavření prudce zvýšilo ceny energií.

Stávající ropovod Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), známý také jako Habshan-Fujairah, má kapacitu až 1,8 milionu barelů denně. Pro SAE je nyní důležitý, protože umožňuje vyvážet ropu z pobřeží Ománského zálivu mimo strategicky důležitý Hormuzský průliv.

SAE a Saúdská Arábie jsou jedinými producenty ropy v Perském zálivu, kteří mají potrubní infrastrukturu umožňující vývoz mimo Hormuzský průliv. Naopak Kuvajt, Irák, Katar a Bahrajn jsou na Hormuzském průlivu při vývozu ropy téměř zcela závislé.

Nový ropovod v SAE není totožný se saúdskoarabským ropovodem East-West Pipeline, který šéf státní ropné společnosti Saudi Aramco Amín Násir označil za „kritickou záchrannou tepnu“. Aramco podle něj za osm dní zvýšilo kapacitu ropovodu na sedm milionů barelů denně, díky čemuž bylo možné udržet vývoz ropy ze Saúdské Arábie na zhruba 60 procentech úrovně před válkou.

SAE před dvěma týdny vystoupily z Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Tím se zbavily povinnosti dodržovat kvóty na těžbu ropy. Ministr energetiky země loni agentuře Reuters řekl, že v případě potřeby by SAE mohly zvýšit těžební kapacitu na šest milionů barelů denně.

Společnost ADNOC si klade za cíl zvýšit do příštího roku kapacitu na pět milionů barelů denně. Původně tohoto cíle chtěla dosáhnout o tři roky později. V květnu 2024 země uvedla, že kapacita činí 4,85 milionu barelů denně, od té doby ale neposkytla žádné nové informace.

V lednu, tedy před válkou, produkce SAE činila necelých 3,4 milionu barelů denně. Kvůli faktickému uzavření Hormuzského průlivu se ale produkce v březnu snížila o více než polovinu.

6. května 2026
Ropovod, který obejde Hormuz. SAE jeho výstavbu urychlí, funkční má být příští rok

